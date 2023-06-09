scorecardresearch
HAL का शेयर देखते ही देखते कैसे बन गया मल्टीबैगर, ITC के बाद इसे क्या हो गया?

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (एचएएल) के शेयर बीएसई पर शुक्रवार के इंट्रा-डे व्यापार में 3% बढ़कर 3,630 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि वह स्टॉक विभाजन पर विचार कर रही है। इसके लिए 27 जून को एक बोर्ड बैठक होगी।

DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jun 9, 2023 16:15 IST
HAL का शेयर देखते ही देखते बन गया मल्टीबैगर

Hindustan Aeronautics (HAL) के शेयर बीएसई पर शुक्रवार के इंट्रा-डे व्यापार में 3% बढ़कर 3,630 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही  कंपनी ने कहा है कि वह स्टॉक विभाजन पर विचार कर रही है। इसके लिए 27 जून को एक बोर्ड बैठक होगी। एचएएल ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 27 जून, 2023 को होनी है, जिसमें कंपनी के इक्विटी शेयरों के उप-विभाजन के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। स्टॉक स्प्लिट एक कॉरपोरेट एक्शन है, जिसमें एक कंपनी शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर जारी करती है।

पिछले एक महीने में, S&P BSE सेंसेक्स में 1.7% की वृद्धि की तुलना में HAL के शेयर की कीमत में 22% की वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में बेंचमार्क इंडेक्स में 13.5 फीसदी की बढ़त के मुकाबले इसमें 90 फीसदी का उछाल आया है। इसके अलावा, बीएसई पर मार्च 2020 के निचले स्तर 448 रुपये से HAL का बाजार मूल्य 710% आसमान छू गया है।

भारत सरकार HAL की सबसे बड़ी शेयरधारक बनी हुई है

भारत सरकार एचएएल की सबसे बड़ी शेयरधारक बनी हुई है, जिसकी वर्तमान शेयर होल्डिंग लगभग 75% है।मार्च 2023 के अंत में एचएएल की ऑर्डर बुक लगभग 82,000 करोड़ रुपये थी। पिछले एक साल में कंपनी को लगभग 26,000 करोड़ रुपये के नए अनुबंध प्राप्त हुए, जिसमें 70 HTT-40, 6 Do-228 विमान और PSL V लॉन्च वाहनों के निर्माण अनुबंध शामिल हैं। इस कंपनी को सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
