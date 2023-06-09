Indian Energy Exchange के शेयरों में भारी गिरावट जारी

scorecardresearch
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) के शेयरों ने दूसरे दिन भी अपनी गिरावट को जारी रखा है। शुक्रवार के सत्र में बीएसई पर लगभग 15% गिर गया। रिपोर्ट के बाद गुरुवार के सत्र से स्टॉक में गिरावट आई है, जिसमें कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) से स्पॉट पावर ट्रेडिंग के लिए 'मार्केट कपलिंग' सिस्टम शुरू करने के लिए कहा है। गुरुवार को कारोबारी सत्र के अंतिम घंटों में शेयर करीब 8.5 फीसदी की गिरावट के साथ 136.50 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jun 9, 2023 13:14 IST
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Indian Energy Exchange (आईईएक्स) के शेयरों ने दूसरे दिन भी अपनी गिरावट को जारी रखा है। शुक्रवार के सत्र में बीएसई पर लगभग 15% गिर गया। रिपोर्ट के बाद गुरुवार के सत्र से स्टॉक में गिरावट आई है, जिसमें कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) से स्पॉट पावर ट्रेडिंग के लिए 'मार्केट कपलिंग' सिस्टम शुरू करने के लिए कहा है। गुरुवार को कारोबारी सत्र के अंतिम घंटों में शेयर करीब 8.5 फीसदी की गिरावट के साथ 136.50 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

Market coupling क्या है, मार्केट कपलिंग के तहत, देश के सभी पावर एक्सचेंजों से खरीद और बिक्री बोलियों को एकत्र किया जाएगा और एक समान बाजार समाशोधन मूल्य (MCP) खोजने के लिए मिलान किया जाएगा। मार्केट कपलिंग उपभोक्ताओं के लिए सकारात्मक है लेकिन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के लिए निगेटिव है।

पर ब्रोकरेज व्यूज, मार्केट कपलिंग की खबरों के बीच, ज्यादातर घरेलू ब्रोकरेज ने IEX स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। इस संबंध में, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने IEX के शेयरों को 'होल्ड' से 'बेचने' के लिए 105 रुपये प्रति शेयर के संशोधित लक्ष्य मूल्य के साथ पहले 138 रुपये प्रति शेयर के मुकाबले डबल डाउनग्रेड किया। जबकि एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी आईईएक्स शेयरों को 'खरीद' रेटिंग से 'बिक्री' करने के लिए डाउनग्रेड किया था, जो पहले 180 रुपये प्रति शेयर से 111 रुपये प्रति शेयर के संशोधित लक्ष्य के साथ था। निफ्टी 50 इंडेक्स में करीब 14 फीसदी की बढ़ोतरी की तुलना में आईईएक्स के शेयर की कीमत पिछले साल 33 फीसदी से ज्यादा घट गई। 2023 में अब तक, बेंचमार्क इंडेक्स में 2.5% की वृद्धि के मुकाबले स्टॉक लगभग 14% नीचे है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 9, 2023