scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSuzlon का शेयर आंखों के सामने कैसे हो गया रॉकेट?

Suzlon का शेयर आंखों के सामने कैसे हो गया रॉकेट?

कभी भी आपने मार्केट के दिग्गजों को सुना हो तो वो हमेशा Buy on dip की रणनीति अपनाने की सलाह देते हैं। यानि की जब शेयर की कीमत सस्ती हो, तो खरीदारी करने का सही मौका होता है और जब वो ही फंडामेंटली मजबूत स्टॉक ऊपर चढ़े तो बिकवाली कर मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि जब ऊपर से चढ़ा स्टॉक अचानक से नीचे गिरे और फिर भागने लगे तो इसके मायने क्या होते हैं? जी हां हम बात कर रहे हैं कि ऐसे में एक स्टॉक की जो इस वक्त खूब चर्चा में बना हुआ है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Jun 7, 2023 15:50 IST
Suzlon का शेयर आंखों के सामने हो गया रॉकेट
Suzlon का शेयर आंखों के सामने हो गया रॉकेट

कभी भी आपने मार्केट के दिग्गजों को सुना हो तो वो हमेशा Buy on dip की रणनीति अपनाने की सलाह देते हैं। यानि की जब शेयर की कीमत सस्ती हो, तो खरीदारी करने का सही मौका होता है और जब वो ही फंडामेंटली मजबूत स्टॉक ऊपर चढ़े तो बिकवाली कर मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि जब ऊपर से चढ़ा स्टॉक अचानक से नीचे गिरे और फिर भागने लगे तो इसके मायने क्या होते हैं? जी हां हम बात कर रहे हैं कि ऐसे में एक स्टॉक की जो इस वक्त खूब चर्चा में बना हुआ है।

advertisement

Also Read:  Adani Group की 4 कंपनियों के सर्किट बढ़े, NDTV फ्रेमवर्क से बाहर

हम बात कर रहे हैं Suzlon Energy की, जो इस वक्त रॉकेट बना हुआ है और ऐसे में निवेशकों के मन में फिर से इस स्टॉक के मल्टीबैगर बनने की उम्मीद जागी है। अब ऐसे में कई जरूरी सवाल हैं। क्या रिकवरी का मूमेंटम आगे भी जारी रहेगा? या फिर ये स्टॉक फिर एक बार नीचे आ सकता है? इससे जुड़े निवेशकों को क्या करना चाहिए, ये ही मौका है बेचने का या फिर लंबी अवधि के लिए रखकर मुनाफा कमाया जा सकता है? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन पहले इस शेयर की चाल देख लीजिए। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 21.55% भाग चुका है। वहीं एक महीने की बात करें तो ये स्टॉक रॉकेट बन गया है बीते एक महीने में 65% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने की बात करें तो 43% सुजलॉन एनर्जी उछल चुका है। वहीं ईयर टू डेट की बात करें तो शेयर में 31% तक तेजी देखी गई है और बीते एक साल में तो ये स्टॉक धमाकेदार 90% रिटर्न दे चुका है। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के करीब हैं। शेयर का 52 वीक हाई 14.40 रुपये है और मौजूदा वक्त में ये शेयर 14.10 पर ट्रेड कर रहा है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर का लाइफ टाइम हाई 390 रुपये है। इस तरह देखें, तो यह शेयर अपने लाइफ टाइम हाई से 96% टूट गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें जबरदस्त तेजी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये तेजी जारी रहेगी? मार्केट एक्सपर्ट Santosh Singh का कहना है कि कंपनी के रिजल्ट्स और बैलेंसशीट में लगातार सुधार हो रहा है और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। ये तेजी करीब 20 से 30% की हो सकती है। ऐसे में शेयर री-बाउंड हुआ है, तो निवेशकों को समझने में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए Sale करें या फिर होल्ड? तो संतोष कुमार सिंह का कहना है कि फिलहाल इसे होल्ड करना चाहिए, आगे तेजी आने पर इसमें बिकवाली कर सकते हैं। साथ ही संतोष कुमार सिंह का कहना है कि नए निवेशकों को अभी ठहरना चाहिए और खरीदारी के लिए 12 रुपए का रजिटेंस सही होगा।

Market Expert Santosh Singh (फाइल फोटो)
Market Expert Santosh Singh (फाइल फोटो)

अब शेयर में तेजी की वजह भी जान लीजिए पिछले कुछ समय में इस शेयर के बारे में कई पॉजिटिव खबरें आई हैं। सुजलॉन एनर्जी को मई महीने में कई सारे ऑर्डर मिले हैं । इस ग्रुप ने दुनियाभर में 20 गीगावॉट की स्थापित विंड टर्बाइन कैपेसिटी हासिल कर ली है। अगर कारोबारी साल 2023 की चौथी तिमाही की बात करें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। मार्च तिमाही में कंपनी को 320 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा हुआ है। इसके पिछले कारोबारी साल की समान अवधि में कंपनी को 205 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस बीच मार्च तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 31% घटकर 1,700 करोड़ रुपए रही, इसके पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 2,478 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। अब देखने होगा कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक की क्या चाल रहती है।

पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 21.55% भाग चुका है
पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 21.55% भाग चुका है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 7, 2023