Adani Group की 4 कंपनियों के सर्किट बढ़े, NDTV फ्रेमवर्क से बाहर

आदानी ग्रुप की 4 प्रमुख कंपनियों के सर्किट लिमिट बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही, एनडीटीवी (NDTV) भी ASM (Additional Surveillance Measure) फ्रेमवर्क से बाहर आ गया है। NDTV अदाणी ग्रुप की दूसरी कंपनी है जो इस महीने ASM फ्रेमवर्क से बाहर आई है, इसके पहले 1 जून को अदाणी एंटरप्राइजेज को दोनों एक्सचेंज ने ASM फ्रेमवर्क से बाहर किया था। इस बड़े ऐलान के अनुसार, आदानी ग्रुप की 4 प्रमुख कंपनियों के सर्किट लिमिट बढ़ी है। इन कंपनियों में आदानी पावर, आदानी पोर्ट, आदानी ग्रीन एनर्जी, और आदानी ट्रांसमिशन शामिल है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 7, 2023 13:55 IST
Adani Group की 4 कंपनियों के सर्किट बढ़े, NDTV फ्रेमवर्क से बाहर

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अदाणी ग्रुप की चार कंपनियों के सर्किट लिमिट में बदलाव किया है, ये कंपनियां हैं अदाणी पावर, अदाणी विल्मर, अदाणी ग्रीन एनर्जी और अदाणी ट्रांसमिशन। दोनों एक्सचेंजों ने अदाणी विल्मर, अदाणी ग्रीन एनर्जी और अदाणी ट्रांसमिशन का सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है, जबकि अदाणी पावर का सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। रिवाज्ड प्राइस बैंड 7 जून बुधवार से लागू होंगे, प्राइस बैंड का मतलब ये हुआ कि शेयर इस लिमिट से नीचे या ऊपर मूव नहीं कर सकते।

BSE और NSE ने अदाणी ग्रुप की चार कंपनियों के सर्किट लिमिट में बदलाव किया है
BSE और NSE ने अदाणी ग्रुप की चार कंपनियों के सर्किट लिमिट में बदलाव किया है

जनवरी में BSE और NSE ने अदाणी ट्रांसमिशन, अदाणी टोटल गैस और अदाणी ग्रीन एनर्जी के सर्किट लिमिट घटा दिए थे, आमतौर पर एक्सचेंज ऐसा तब करते हैं जब किसी शेयर में बेहद कम समय में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव आता है। जनवरी में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। NSE ने कुल 172 कंपनियों के सर्किट लिमिट को रिवाइज किया है। इसके अलावा, दोनों एक्सचेंज ने अदाणी ग्रुप की कंपनी NDTV को शॉर्ट टर्म ASM फ्रेमवर्क से हटा दिया है, 7 जून बुधवार से ये लागू हो गया है।

