Maruti Suzuki ने Jimny की कीमत से उठाया पर्दा, जानिए कितने में मिलेगी?

आखिरकार Maruti Suzuki के चाहने वालों का इंतजार खत्म हो ही गया है। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ने दमदार ऑफ-रोड SUV Jimny को लॉन्च कर दिया है। लंबे वक्त से लोग जिम्नी के प्राइस अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि जिम्नी Mahindra Thar से महंगी होगी या सस्ती। ऐसे में जिम्नी प्राइस का खुलासा हो गया है। आइये जानते हैं क्या है मारुति जिम्नी की कीमत और क्या ये क्या महिंद्रा थार से सस्ती है या महंगी?

तो आपको बताएं कि मारुति ने इसकी शुरुआती कीमत 12 लाख 74 हजार रुपए तय की है। कंपनी ने जिम्नी को 6 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। जिसका नाम है Zeta और Alpha है। अगर इनकी कीमत को देखें तो Zeta मैन्युअल की कीमत 12 लाख 74 हजार रुपए है। वहीं इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 13 लाख 94 हजार है। Alpha वैरिएंट की बात करें तो मैन्युअल की कीमत 13 लाख 69 हजार रुपए है। वहीं Alpha ऑटोमेटिक की कीमत 14 लाख 89 हजार है। इसके साथ Alpha मैन्युअल Dual Tone वैरिएंट की कीमत 13 लाख 85 हजार रुपए है और Alpha ऑटोमेटिक Dual Tone की कीमत 15 लाख 5 हजार रुपए है। यानि कि टॉप वेरिएंट के लिए आपको 15.05 लाख रुपये चुकाने होंगे। अब ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि महिंद्रा थार से ये कितनी महंगी है। महिंद्रा थार के एंट्री लेवल रियर व्हील ड्राइव वेरिंएट के मुकाबले जिम्नी तकरीबन 2.20 लाख रुपये तक महंगी है, जिसकी कीमत 10.54 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं थार के फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत 13.87 लाख रुपये से शुरू होती है।

Company ने जिम्नी को 6 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है

मारुति सुजुकी जिम्नी के इंजन की बात करें इस SUV में कंपनी ने 1.5 लीटर की क्षमता का K-सीरीज नेचुरल एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 103 bhp की दमदार पावर और 134 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें LED हेडलैंप, हेडलैंप वाशर, फॉग लैंप, अलॉय व्हील और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल देखने को मिलते हैं। जिम्नी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले सपोर्ट वाला 9 इंच का टचस्क्रीन स्मार्टप्ले प्रो प्लस इन्फोटेनमेंट सिस्टम, कलर MID, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली अडजस्टेबल विंग मिरर्स, 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर के साथ ही 6 एयरबैग समेत काफी कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल मारुति जिम्नी की बुकिंग में जबरदस्त तेजी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि लोग इसे कितना पसंद करते हैं।