FTSE में HDFC का वेटेज बढ़ा, फोकस में रहेगा आज शेयर

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के शेयर मंगलवार को फोकस में रहेंगे, क्योंकि इंडेक्स एग्रीगेटर FTSE ने कहा कि एचडीएफसी के विलय के बाद एफटीएसई इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स में निजी बैंक का निवेश भार ( Weigtage) 0.81 प्रतिशत से बढ़कर 1.52 प्रतिशत हो जाएगा। एफटीएसई ने कहा कि वेटेज में बढ़ोतरी तीन चरणों में लागू होगी और मार्च 2024 तक लागू की जाएगी।

एफटीएसई के अनुसार, पहली किश्त सितंबर समीक्षा में, दूसरी दिसंबर समीक्षा में और तीसरी अगले साल मार्च में लागू की जाएगी।

याद दिला दें, एफटीएसई ने 29 जून को विलय के कारण एचडीएफसी-एचडीएफसी बैंक के लिए संभावित बदलावों की घोषणा की थी। उम्मीदों के मुताबिक, विलय के समय, एफटीएसई ने सूचकांकों में एचडीएफसी लिमिटेड के मौजूदा फ्री फ्लोट शेयरों को जारी रखा था। इससे लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का संभावित वजन बढ़ सकता है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि किसी भी बदलाव की घोषणा 18 अगस्त 2023 को की जाएगी और समायोजन 15 सितंबर को होगा।