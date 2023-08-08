scorecardresearch
FTSE में HDFC का वेटेज बढ़ा, फोकस में रहेगा आज शेयर

निजी बैंक का निवेश भार ( Weigtage) 0.81 प्रतिशत से बढ़कर 1.52 प्रतिशत हो जाएगा। एफटीएसई ने कहा कि वेटेज में बढ़ोतरी तीन चरणों में लागू होगी और मार्च 2024 तक लागू की जाएगी।

New Delhi,UPDATED: Aug 8, 2023 09:05 IST
FTSE में HDFC का वेटेज बढ़ा

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के शेयर मंगलवार को फोकस में रहेंगे, क्योंकि इंडेक्स एग्रीगेटर FTSE ने कहा कि एचडीएफसी के विलय के बाद एफटीएसई इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स में निजी बैंक का निवेश भार ( Weigtage) 0.81 प्रतिशत से बढ़कर 1.52 प्रतिशत हो जाएगा। एफटीएसई ने कहा कि वेटेज में बढ़ोतरी तीन चरणों में लागू होगी और मार्च 2024 तक लागू की जाएगी।

एफटीएसई के अनुसार, पहली किश्त सितंबर समीक्षा में, दूसरी दिसंबर समीक्षा में और तीसरी अगले साल मार्च में लागू की जाएगी।

याद दिला दें, एफटीएसई ने 29 जून को विलय के कारण एचडीएफसी-एचडीएफसी बैंक के लिए संभावित बदलावों की घोषणा की थी। उम्मीदों के मुताबिक, विलय के समय, एफटीएसई ने सूचकांकों में एचडीएफसी लिमिटेड के मौजूदा फ्री फ्लोट शेयरों को जारी रखा था। इससे लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का संभावित वजन बढ़ सकता है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि किसी भी बदलाव की घोषणा 18 अगस्त 2023 को की जाएगी और समायोजन 15 सितंबर को होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
