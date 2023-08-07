Concord Biotech IPO दूसरे दिन 1.6 गुना हुआ सब्सक्राइब

scorecardresearch
कॉनकॉर्ड बायोटेक एक आर एंड डी संचालित बायोफार्मा कंपनी है। कंपनी को इम्यूनोसप्रेसेंट्स और ऑन्कोलॉजी में चुनिंदा किण्वन-आधारित एपीआई के अग्रणी वैश्विक डेवलपर्स और निर्माताओं में स्थान दिया गया है, जो भारत, जापान, अमेरिका और यूरोप सहित 70 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है।

New Delhi,UPDATED: Aug 7, 2023 15:39 IST
Concord Biotech के आईपीओ को दूसरे दिन निवेशकों की तरफ से ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, निवेशकों ने सोमवार, 07 अगस्त, 2023 को दोपहर 1.30 बजे तक सदस्यता के लिए पेश किए गए 1,46,50,957 इक्विटी शेयरों की तुलना में 2,33,91,100 इक्विटी शेयरों या 1.61 गुना के लिए बोली लगाई। खुदरा निवेशकों के लिए कोटा 1.71% बुक किया गया था, जबकि गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए आवंटन 3.32 गुना और कर्मचारियों का हिस्सा 11.72 गुना बुक किया गया था। हालाँकि, क्यूआईबी के हिस्से को उसी समय तक केवल 10% ही सब्सक्राइब किया गया था।

कॉनकॉर्ड बायोटेक एक आर एंड डी संचालित बायोफार्मा कंपनी है। कंपनी को इम्यूनोसप्रेसेंट्स और ऑन्कोलॉजी में चुनिंदा किण्वन-आधारित एपीआई के अग्रणी वैश्विक डेवलपर्स और निर्माताओं में स्थान दिया गया है, जो भारत, जापान, अमेरिका और यूरोप सहित 70 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अधिकांश ब्रोकरेज फर्म इस मुद्दे पर सकारात्मक हैं और उन्होंने इसके मजबूत बिजनेस मॉडल, वैश्विक उपस्थिति और इन-लाइन वैल्यूएशन का हवाला देते हुए इश्यू की सदस्यता लेने का सुझाव दिया है। 

रिलायंस सिक्योरिटीज ने कहा कि निकट भविष्य में इम्यूनोसप्रेसेंट एपीआई पोर्टफोलियो एपीआई व्यवसाय में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक बने रहने की उम्मीद है, जिसने इस मुद्दे पर खरीदारी की रेटिंग दी है। आर एंड डी टीम नए फॉर्मूलेशन विकसित करने पर काम कर रही है जिसके लिए उन्हें यूएसएफडीए से एएनडीए अनुमोदन के लिए आवेदन करने की उम्मीद है। 

(विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं। ये बिजनेस टुडे के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 7, 2023