Qatar Investment Authority ने Adani Green Energy में हिस्सेदारी खरीदी

ईटी नाउ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि Qatar Investment Authority ने सोमवार को ब्लॉक डील में अडानी ग्रीन एनर्जी शेयरों में हिस्सेदारी खरीदी है। अदानी ग्रीन एनर्जी में एक ब्लॉक डील में लगभग 2.7% इक्विटी का आदान-प्रदान हुआ। दोपहर 1:30 बजे बीएसई पर अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 3 फीसदी की गिरावट के साथ 982.9 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को शेयर 1,012.5 रुपये पर बंद हुए। इससे पहले दिन में, स्टॉक 12.47% गिरकर 886.25 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,012.55 रुपये था। आखिरी बार इसे 5.20 फीसदी की गिरावट के साथ 959.85 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। आज की कम कीमत पर, यह शेयर 28 फरवरी, 2023 को अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 439.35 रुपये से 101.72% अधिक पर कारोबार कर रहा था। अदानी ग्रीन के शेयर की कीमत में साल-दर-साल आधार पर 48 फीसदी की गिरावट आई है।

advertisement

Also Read: भारतीय फॉर्मा दिग्गज Cipla अब बन जाएगी विदेशी कंपनी, शेयर में तेजी

30 जून, 2023 को शेयरहोल्डिंग डेटा के अनुसार, 56.27% हिस्सेदारी प्रमोटर और प्रमोटर समूह के पास है, जबकि बाकी जनता के पास है। एजीईएल, जो भारत स्थित अदानी समूह का एक हिस्सा है, के पास 20.4 गीगावॉट के समग्र लॉक-इन पोर्टफोलियो के साथ सबसे बड़े वैश्विक नवीकरणीय पोर्टफोलियो में से एक है। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में अदाणी ग्रीन ने शानदार नतीजे पेश किए। इसका समेकित शुद्ध लाभ साल-दर-साल (YoY) 51% बढ़कर 323 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 214 करोड़ रुपये था। जून तिमाही में परिचालन से इसका राजस्व 33 प्रतिशत बढ़कर 2,176 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1,635 करोड़ रुपये था।