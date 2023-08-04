scorecardresearch
भारतीय फॉर्मा दिग्गज Cipla अब बन जाएगी विदेशी कंपनी, शेयर में तेजी

रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी फंड ब्लैकस्टोन सिप्ला में पूरी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। इसके लिए कंपनी अगले हफ्ते की शुरुआत में नॉन बाइंडिंग बोली जमा करने जा रही है। खबरों की मानें तो कंपनी प्रमोटर्स की पूरी हिस्सेदारी जो करीब 33.47 प्रतिशत है उसे खरीदने जा रही है।

Harsh Verma
Aug 4, 2023
भारतीय फॉर्मा दिग्गज Cipla अब बन जाएगी विदेशी कंपनी

ज्यादातर लोगों को आज भी लगता है कि Cipla एक विदेशी कंपनी हैं, लेकिन ये एक भारतीय कंपनी है। जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई मे हैं। सिप्ला की शुरुआत आजादी से भी पहले हुई थी। Khwaja Abdul Hamid ने साल 1935 में इस जेनेरिक दवा कंपनी की स्थापना की थी। साल 1942 में पिता के गुजरने के बाद युसूफ हामिद और उनके भाई Mustafa ने इस कंपनी को आगे बढ़ाया। युसूफ हामिद ने एड्स जैसी बीमारियों के लिए कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं की पेशकश करते हुए बड़ी दवा कपंनियों को टक्कर दी। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि हामिद परिवार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहे हैं यानि की सिप्ला के बिजनेस से बाहर निकल रहे हैं। आइये जानते हैं मामला है क्या?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी फंड Blackstone सिप्ला में पूरी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। इसके लिए कंपनी अगले हफ्ते की शुरुआत में नॉन बाइंडिंग बोली जमा करने जा रही है। खबरों की मानें तो कंपनी प्रमोटर्स की पूरी हिस्सेदारी जो करीब 33.47% है उसे खरीदने जा रही है। अगर प्रमोटर के साथ ये डील हो जाती है तो ब्लैकस्टोन ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी की अतिरिक्त 26% हिस्सदारी भी खरीद सकेगा। ऐसे में ब्लकैस्टोन तकनीकी तौर से सिप्ला में 59.4% की हिस्सेदारी हासिल कर लेगी। रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो सिप्ला तीसरे नंबर की भारतीय जेनेरिक कंपनी है। इसकी मार्केट वैल्यूएशन करीब 94 हजार करोड़ रुपए है। अगर इसके चालू वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर के नंबर्स को देखें तो कंपनी का मुनाफा 995 करोड़ रुपये है। जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 696 करोड़ रुपये था। वहीं रेवेन्यू 17% बढ़कर 6,328 करोड़ पर पहुंच गया है। कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस भारत, अमेरिका और साउथ अफ्रीका से हुई है। पहली तिमाही के शानदार नतीजों के बाद मार्केट एनालिस्ट्स ने न सिर्फ शेयर पर आउटलुक बुलिश किया है बल्कि स्टॉक टारगेट प्राइस भी बढ़ाया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक Blackstone सिप्ला में पूरी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 4, 2023