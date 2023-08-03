एक सरकारी फैसला और 25% गिर गया स्टॉक? जानिए क्या है इस स्टॉक का नाम?

आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिस पर आया एक सरकारी फैसला इतना भारी पड़ा कि ये स्टॉक 25% गिर गया। जी हां इस स्टॉक का नाम है Delta Corp. डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को लगातार तीसरे सत्र में गिरावट जारी रही। स्टॉक आज 187.85 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में इस काउंटर में 24.69 फीसदी की गिरावट आई है। इस स्टॉक में कमजोरी का ताजा दौर तब आया जब केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने 51वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा कि इस साल 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% का जीएसटी लागू किया जाएगा। तकनीकी चार्ट्स पर, विश्लेषकों ने मोटे तौर पर सुझाव दिया कि इस स्टॉक में 'मंदी' दिख रही है।

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "डेल्टा कॉर्प के शेयर की कीमत दैनिक चार्ट पर मंदी की स्थिति में है और अब 179 रुपये पर मजबूत समर्थन है। निवेशकों को खरीदारी से बचना चाहिए।" कुश घोडासरा, सीएमटी, ने कहा, "स्टॉक आज 192 रुपये के फ़्लैग पैटर्न से बाहर निकल गया है। संयोग से, 192 रुपये मूविंग एवरेज के लिए भी समर्थन था। इंडीकेटर आने वाले हफ्तों में कमजोर गति का सुझाव दे रहे हैं। इसलिए, हम शॉर्ट कर सकते हैं 165 रुपये तक की गिरावट के लक्ष्य के लिए स्टॉक को 192 रुपये पर स्टॉप लॉस के साथ रखा गया है। शेयर का एक साल का बीटा 1.19 है, जो उच्च अस्थिरता का संकेत देता है। कंपनी अपने गेमिंग और आतिथ्य व्यवसाय को DELTIN ब्रांड के तहत संचालित करती है। कंपनी के पास गोवा में तीन कैसीनो हैं, जिनमें डेल्टिन रोयाल, डेल्टिन जेएक्यूके और डेल्टिन कैरावेला शामिल हैं।

(स्टॉक में किसी भी खरीदारी और बिक्री के लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार से राय लें, बिज़नेस टुडे बाज़ार किसी भी फैसले के लिए जिम्मेदार नहीं है)