क्या Suzlon Energy के शेयर पर आया Sale सिग्नल?

इस बीच, वैश्विक सूचकांक में कमजोरी को देखते हुए, भारतीय इक्विटी बेंचमार्क ने लगातार तीसरे सत्र में अपनी गिरावट जारी रखी। 30-शेयर बीएसई सेंसेक्स पैक 542 अंक या 0.82 प्रतिशत गिरकर 65,241 पर बंद हुआ, जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी सूचकांक 145 अंक या 0.74 प्रतिशत गिरकर 19,382 पर बाजार बंद हुआ।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 3, 2023 19:08 IST
बीएसई और एनएसई ने सुजलॉन एनर्जी ASM कैटेगरी में रखा है

 Suzlon Energy Limited के शेयर गुरुवार को 1 2.86% गिरकर 17.97 रुपये पर बंद हुए। लगातार दो सत्रों में ये स्टॉक 6.99 फीसदी फिसल गया है। ये मल्टीबैगर काउंटर एक साल में 175.19 फीसदी बढ़ गया है। पिछले छह महीनों में इसमें 97.91% की बढ़ोतरी हुई है। बीएसई और एनएसई ने सुजलॉन एनर्जी ASM कैटेगरी में रखा है। तकनीकी सेटअप पर, विश्लेषकों ने मोटे तौर पर सुझाव दिया कि इस स्टॉक 'मंदी' दिख रही है। काउंटर पर Support 17.70 रुपये पर देखा जा सकता है, जिसके बाद 17 रुपये का स्तर देखा जा सकता है।

एंजेल वन में तकनीकी और डेरिवेटिव रिसर्च के वरिष्ठ विश्लेषक ओशो कृष्ण ने कहा, "काउंटर ओवरबॉट क्षेत्र में है। जहां तक स्तरों का सवाल है, तत्काल आधार पर समर्थन  17 रुपये के आसपास रखी गई है, इसके बाद 14-15 रुपये पर सपोर्ट मिल सकता है। कुश घोडासरा, सीएमटी, ने कहा, "शेयर ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब गति कमजोर हो गई है। यह अल्पकालिक चलती औसत के मंदी के क्रॉसओवर के साथ आज ऊपर की ओर रुझान वाले चैनल से बाहर निकल गया है।

 Suzlon Energy Limited के शेयर गुरुवार को 1 2.86% गिरकर 17.97 रुपये पर बंद हुए

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 3, 2023