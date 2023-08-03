Bharti Airtel Q1 परिणाम: प्रॉफिट 1,613 करोड़ रुपये ARPU बढ़कर 200 रुपये

Bharti Airtel ने गुरुवार को पहली तिमाही के रेवेन्यु में 14% से अधिक की वृद्धि दर्ज की, कंपनी का प्रॉफिट लगभग स्थिर रहा क्योंकि कंपनी ने अपने 5G नेटवर्क रोल आउट को तेज़ कर दिया है और कंपनी को अपने नाइजीरियाई बिज़नेस में विदेशी करेंसी की अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा कि 30 जून को समाप्त तिमाही में Consolidated Revenue 14% बढ़कर 37,440 करोड़ रुपये हो गया।कंपनी ने कहा कि उसका ARPU (प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व) Q1FY24 में बढ़कर 200 रुपये हो गया, जबकि Q4FY23 में 193 रुपये और Q1FY23 में 183 रुपये था। कंपनी को नाइजीरिया में एकमुश्त 3,416 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा घाटा हुआ है। जून तिमाही में एयरटेल का शुद्ध प्रॉफिट मामूली रूप से बढ़कर 1,613 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 1,607 करोड़ रुपये था।

advertisement

Also Read: Cement Sector में नंबर वन बनना चाहते हैं Gautam Adani

कंपनी ने तिमाही के दौरान 5.6 मिलियन 4जी ग्राहक भी जोड़े, इसकी कुल 4जी ग्राहकों की संख्या पिछली तिमाही से 2.5% और एक साल पहले की तुलना में 11.9% बढ़कर 229.7 मिलियन हो गई। कंपनी ने 2015 की नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम से संबंधित देनदारियों के लिए 8,024 करोड़ रुपये का आंशिक पूर्व भुगतान भी किया। गुरुवार को बीएसई पर एयरटेल का शेयर 0.6% गिरकर 871.95 रुपये पर बंद हुआ।