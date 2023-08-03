scorecardresearch
BT TV
Cement Sector में नंबर वन बनना चाहते हैं Gautam Adani

सांघी इंडस्ट्रीज के साथ अडानी ग्रुप को बड़ा फायदा हो सकता है। सांघी इंडस्ट्रीज को अपने सीमेंट पोर्टफोलियो में मिलाकर कंपनी और मजबूत होगी। अदाणी ग्रुप ने साल 2028 तक 140 मिलियन टन प्रति वर्ष सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के अपने लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने के रास्ते पर है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Aug 3, 2023 12:14 IST
भारत के उद्योगपति Gautam Adani ने एक बार फिर जबरदस्त शॉपिंग शुरू कर दी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप ने कुछ समय के लिए कंपनी के अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब वापस खरीदारी का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में अडानी समूह ने ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनमैन को खरीदा था और अब अडानी ग्रुप एक और बड़ी डील करने जा रहा है। दरअसल अडानी ग्रुप जल्द ही Sanghi Industries में मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक अडानी ग्रुप, सांघी परिवार के सदस्यों और अन्य प्रमोटर संस्थाओं से सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 14.66 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण करेगी, जो कुल शेयरहोल्डिंग का 56.74% है। ऑल कैश डील में कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू 5000 करोड़ रुपये है। अंबुजा सीमेंट, सांघी इंडस्ट्रीज के माइनॉरिटी शेयरधारकों की 26% हिस्सेदारी या कंपनी के 6.71 करोड़ से ज्यादा शेयरों के लिए 114 रुपये प्रति शेयर पर ओपेन ऑफर लेकर आएगी। 

अब समझते हैं कि जिस कंपनी का अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया है उसमें खास क्या है और इससे अडानी कंपनीज को क्या फायदा होगा। सांघी इंडस्ट्रीज का सीमेंट का बिजनेस है। इसकी ग्राइंडिंग क्षमता 6.1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। कंपनी के पास 130 मेगावाट कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट, कैप्टिव खदानें, वॉटर डी-सेलिनेशन सुविधा और कच्छ, गुजरात में एक कैप्टिव बंदरगाह भी है जो 1 MTPA कार्गो को हैंडल करता है। सांघी सीमेंट देश के राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल में सीमेंट बेचता है।

सांघी इंडस्ट्रीज के साथ अडानी ग्रुप को बड़ा फायदा हो सकता है। सांघी इंडस्ट्रीज को अपने सीमेंट पोर्टफोलियो में मिलाकर कंपनी और मजबूत होगी। अदाणी ग्रुप ने साल 2028 तक 140 मिलियन टन प्रति वर्ष सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के अपने लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने के रास्ते पर है। अडानी समूह कुछ ही समय पहले सीमेंट इंडस्ट्री में टॉप की रेस में शामिल हुआ है. समूह ने होल्सिम से अंबुजा सीमेंट और ACC को खरीदा है. उसके बाद अडानी समूह अब सीमेंट के मामले में देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 3, 2023