Yatharth Hospital के शेयर की निराशाजनक शुरूआत

Yatharth Hospital के शेयरों ने निवेशकों की उम्मीदों के विपरीत, सोमवार को दलाल स्ट्रीट में धीमी शुरुआत की। हालाँकि, स्टॉक शुरुआती निराशा से उबर गया। स्टॉक बीएसई पर आज सुबह 304 रुपये पर लिस्ट हुआ था, हालांकि, विश्लेषकों और निवेशकों को लिस्टिंग पर बेहतर लाभ की उम्मीद थी। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, सेकेंडरी मार्केट में जारी अस्थिरता का असर नई लिस्टिंग पर भी पड़ा है। स्वस्तिक इन्वेस्टमार्ट की इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट अनुभूति मिश्रा ने कहा कि निवेशकों की धीमी प्रतिक्रिया के लिए बाजार की मौजूदा अनिश्चितता जिम्मेदार हो सकती है। लिस्टिंग के बाद आईपीओ 333 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है, जो आईपीओ प्राइस से 10% अधिक है। जो निवेशक अल्पकालिक लाभ की तलाश में हैं, वे इस स्तर पर मुनाफावसूली कर सकते हैं। हालांकि, आक्रामक निवेशक जो लंबी अवधि में विश्वास करते हैं, वो होल्ड कर सकते हैं।

advertisement

Also Read: इस खबर के बाद Venky's के शेयर 15% गिरे !

यथार्थ हॉस्पिटल ने अपनी शुरुआती हिस्सेदारी बिक्री से लगभग 687 करोड़ रुपये जुटाए हैं और तीन दिवसीय बोली प्रक्रिया के दौरान निवेशकों से इस आईपीओ को अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। हेनसेक्स सिक्योरिटीज के एवीपी-रिसर्च महेश एम. ओझा ने कहा, हमारा सुझाव है कि निवेशक लिस्टिंग के दिन काउंटर से बाहर निकलें। तीन दिवसीय बोली के दौरान इश्यू को कुल मिलाकर 37.28 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्यूआईबी के लिए कोटा 86.37 गुना बुक किया गया था, जबकि एनआईआई को 38.62 गुना और खुदरा निवेशकों का आवंटन 8.66 गुना बुक किया गया था। 2008 में निगमित, यथार्थ अस्पताल एक अस्पताल श्रृंखला है जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में स्थित चार-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल संचालित करती है। कंपनी ने अपने परिचालन और सेवाओं का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश के ओरछा में 305 बिस्तरों वाले बहु-विशिष्ट अस्पताल का अधिग्रहण किया है।

(विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं। ये बिजनेस टुडे बाज़ार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं)