इस खबर के बाद Venky's के शेयर 15% गिरे !

वेंकीज़ (इंडिया) लिमिटेड पोल्ट्री क्षेत्र में लगी हुई है जिसमें अंडे, चिकन और अंडे प्रसंस्करण, ब्रॉयलर और लेयर प्रजनन, पशु स्वास्थ्य उत्पाद, पोल्ट्री फ़ीड और उपकरण और सोयाबीन का उत्पादन शामिल है।

Ankur Tyagi
New Delhi, Aug 7, 2023 17:26 IST
Venky's Limited के शेयरों में सोमवार के कारोबार में भारी गिरावट आई, जिससे उनकी तीन दिन की तेजी रुक गई। स्टॉक 14.89% गिरकर 1,925 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। एक साल में ये स्टॉक 8.15 फीसदी फिसल गया है, लेकिन साल-दर-साल (YTD) आधार पर 3.78 फीसदी ऊपर चढ़ गया है। आज की भारी गिरावट पोल्ट्री फर्म द्वारा अपने पहली तिमाही के मुनाफे में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज करने के बाद आई है।

Also Read: Concord Biotech IPO दूसरे दिन 1.6 गुना हुआ सब्सक्राइब

पुणे मुख्यालय वाली कंपनी ने कहा कि जून तिमाही में मुनाफा 19.41 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की अवधि में 49.28 करोड़ रुपये था। परिचालन से कुल राजस्व 18.39% गिरकर 976 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने कहा, एक दिन के चूजों और वयस्क पक्षियों की बिक्री से कम आय के कारण पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद खंड का लाभ मार्जिन प्रभावित हुआ है। शेयर का एक साल का बीटा 0.79 है, जो कम अस्थिरता का संकेत देता है। बीएसई पर आज लगभग 94,000 शेयरों का आदान-प्रदान हुआ, जो दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 13,000 शेयरों से अधिक है। काउंटर पर टर्नओवर 19.54 करोड़ रुपये रहा, जिसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 2,775.13 करोड़ रुपये रहा। 5,187 शेयरों के खरीद ऑर्डर पर 11,627 बिक्री ऑर्डर थे। वेंकीज़ (इंडिया) लिमिटेड पोल्ट्री क्षेत्र में लगी हुई है जिसमें अंडे, चिकन और अंडे प्रसंस्करण, ब्रॉयलर और लेयर प्रजनन, पशु स्वास्थ्य उत्पाद, पोल्ट्री फ़ीड और उपकरण और सोयाबीन का उत्पादन शामिल है। कंपनी के खंडों में पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद, पशु स्वास्थ्य उत्पाद शामिल है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 7, 2023