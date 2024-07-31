scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारGold-Silver price Today: MCX पर कीमती धातुओं में रिकॉर्ड हुई बढ़ोतरी

Gold-Silver Price Today: MCX पर कीमती धातुओं में रिकॉर्ड हुई बढ़ोतरी

Gold-Silver Rate Today: बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना और चांदी दोनों बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं। शहरवार नवीनतम कीमतें यहां देखें।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 31, 2024 10:16 IST
Gold-Silver price Today: MCX पर कीमती धातुओं में रिकॉर्ड हुई बढ़ोतरी

बुधवार, 31 जुलाई 2024 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि देखी गई। सोने की वायदा कीमत, जो 4 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी, 10 ग्राम के लिए 69,457 रुपये पर पहुंच गई, जिसमें 279 रुपये या 0.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले सत्र में यह 69,178 रुपये पर बंद हुई थी।वहीं, चांदी की वायदा कीमत, जो 5 सितंबर 2024 को समाप्त होगी, में भी हल्की वृद्धि देखी गई। चांदी की कीमत 83,258 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जिसमें 599 रुपये या 0.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पिछले सत्र में यह 82,659 रुपये पर बंद हुई थी।

Also Read: Stock Market: सेंसेक्स 180 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,900 से ऊपर; गेल 4% ऊपर

प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतें

भारत के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:

नई दिल्ली - सोना (22 कैरेट, प्रति ग्राम) : 6,334 रुपये

मुंबई - सोना (22 कैरेट, प्रति ग्राम) : 6,319 रुपये

कोलकाता - सोना (22 कैरेट, प्रति ग्राम) : 6,319 रुपये

चेन्नई - सोना (22 कैरेट, प्रति ग्राम) : 6,384 रुपये

भारत के प्रमुख शहरों में चाँदी की कीमतें इस प्रकार हैं:

नई दिल्ली - चांदी (प्रति किलोग्राम) : 84,400 रुपये

मुंबई - चांदी (प्रति किलोग्राम) : 84,400 रुपये

कोलकाता - चांदी (प्रति किलोग्राम) : 84,400 रुपये

चेन्नई - चांदी (प्रति किलोग्राम) : 88,900 रुपये

भारत में सोने और चांदी की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य और वैश्विक मांग शामिल हैं। इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग और आपूर्ति है।

वैश्विक बाजार का प्रभाव

वैश्विक स्तर पर, सोने की कीमतें स्थिर रहीं हैं, क्योंकि निवेशक अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में, स्पॉट गोल्ड की कीमत 2,329.66 डॉलर प्रति औंस रही, जबकि अमेरिकी सोने के वायदा में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2,338.70 डॉलर पर पहुंच गया।चांदी की स्पॉट कीमत भी बढ़कर 29.60 डॉलर प्रति औंस हो गई। इनकी कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर इनकी बढ़ती मांग और आर्थिक स्थिरता की उम्मीदें हैं।

सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि से निवेशकों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक संकेतों के आधार पर इनकी कीमतों में और भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की गतिविधियों पर नज़र रखें और सतर्कता से निवेश करें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
