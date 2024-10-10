कंपनी के Q2 Results के बाद स्टॉक हुआ धड़ाम, टेंशन में निवेशक

GM Breweries Ltd के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान शेयर करीब 6 प्रतिशत तक गिर गया। दरअसल कंपनी की ओर से सितंबर तिमाही के नतीजों का एलान किया गया है। आइये जानते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसा है?

GM Breweries की सेल्स

सितंबर तिमाही में GM Breweries की सेल्स, जिसमें एक्साइज ड्यूटी शामिल नहीं है। साल दर साल 1.7% गिरकर ₹149 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹151.5 करोड़ थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले साल की तिमाही की तुलना में 2.7% गिरकर ₹21.7 करोड़ हो गया। इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन (EBITDA) से पहले की आय 7% घटकर ₹27.58 करोड़ हो गई, जो पिछले साल ₹29.64 करोड़ थी। EBITDA मार्जिन को देखें तो 100 बेसिस प्वाइंट से ज्यादा गिरकर 19.56% से 18.51% हो गया।

GM Breweries ने साल 2024 में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर आवंटित किए। इस साल मई में रिकॉर्ड डेट पर उनके पास मौजूद प्रत्येक 4 शेयरों के लिए एक फ्री शेयर जारी किया गया।

आपको बता दें कि GM Breweries शराब और भारतीय निर्मित विदेशी शराब जैसे शराब का उत्पादन और मार्केटिंग करने में लगी हुई है। इसकी वेबसाइट के मुताबिक यह महाराष्ट्र में देशी शराब का सबसे बड़ी निर्माता है, जिसका बाजार में बड़ा हिस्सा है। रिजल्ट्स के साथ ही कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने 2024 में अब तक 44% की बढ़ोतरी की है।