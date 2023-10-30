GIFT Nifty 67 अंक ऊपर, कैसा रहेगा आज का बाज़ार

आज बाजार रिलायंस इंडस्ट्रीज और मारुति सुजुकी के तिमाही नतीजों पर रहेंगी क्योंकि दोनों ने शानदार नतीजे घोषित किए हैं। शुरुआती कारोबार में एशियाई बाजार नरम रहे जबकि अमेरिकी शेयर शुक्रवार को मिक्स रिएक्शन दिखा रहे थे। सेलो वर्ल्ड का 1,900 करोड़ रुपये का आईपीओ आज बोली के लिए खुलेगा।

निफ्टी आउटलुक

शेयरखान के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया ने कहा कि हालिया गिरावट 19,160-19,220 तक जारी रहने की संभावना है, जहां रेसिस्टेंस हैं।

गिफ्ट निफ्टी सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है

एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी वायदा 67 अंक या 0.35% बढ़कर 19,095 पर कारोबार कर रहा था, जो सोमवार को घरेलू बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

शुरुआती कारोबार में एशिया के शेयरों में मिलाजुला रुख रहा

इस सप्ताह केंद्रीय बैंक की नीति समीक्षा से पहले एशियाई शेयर बाजारों में सोमवार को मिला-जुला रुख रहा। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों में MSCI का सबसे बड़ा सूचकांक 0.06% नीचे था। जापान का निक्केई 1.17% गिरा; ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.46% गिर गया। न्यूज़ीलैंड के डीजे में 0.38% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई 0.40% गिरा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.65% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.45 फीसदी उछला।

सावधानी के बीच तेल की कीमतों में गिरावट

ब्रेंट क्रूड वायदा 98 सेंट या 1.1% गिरकर 0001 जीएमटी तक .50 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड .54 प्रति बैरल, या 1.2% नीचे था।

सेलो वर्ल्ड का आईपीओ आज खुलेगा

सेलो वर्ल्ड की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) सोमवार, 30 अक्टूबर को सदस्यता के लिए बोली शुरू करेगी और बुधवार, 1 नवंबर तक सदस्यता ली जा सकती है। कंपनी अपने शेयरों को लॉट साइज के साथ 617-648 रुपये के प्राइस बैंड में बेच रही है। 23 शेयरों में से कंपनी आईपीओ के जरिए 1,900 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जो पूरी तरह से 2.93 करोड़ शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) है।

Q2 नतीजे आज

अदानी ग्रीन एनर्जी, डीएलएफ, टीवीएस मोटर्स कंपनी, मैरिको, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थकेयर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, यूपीएल, जीएमपी एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोनेट एलएनजी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, ब्लू स्टार्ट और डीसीएम श्रीराम उन कंपनियों में शामिल हैं, जिन्होंने सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अपनी आय की घोषणा की।

F&O बैन में स्टॉक

चूंकि यह नवंबर सीरीज का पहला दिन है, इसलिए सोमवार, 30 अक्टूबर के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा किसी भी स्टॉक को एफ एंड ओ सेगमेंट प्रतिबंध के तहत नहीं रखा गया है। ऐसी कंपनियां जहां डेरिवेटिव अनुबंध बाजार-व्यापी स्थिति सीमा का 95 प्रतिशत पार कर जाते हैं F&O सेगमेंट में प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एफपीआई ने 1,500 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई शुक्रवार को 1,500.13 करोड़ रुपये के घरेलू शेयरों के शुद्ध विक्रेता थे। घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 313.69 करोड़ रुपये के भारतीय इक्विटी के शुद्ध खरीदार थे। अक्टूबर महीने में अब तक विदेशों में 20,356 करोड़ रुपये की इक्विटी डंप की गई है।

डॉलर के मुकाबले रुपया सपाट बंद हुआ

शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में तीन दिनों से जारी गिरावट रुक गई और यह स्थिर स्तर 83.25 पर बंद हुआ क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सकारात्मक घरेलू इक्विटी का समर्थन खत्म हो गया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि रुपया एक सीमित दायरे में मजबूत हुआ क्योंकि विदेशी इक्विटी निवेशकों की बिकवाली का दबाव स्थानीय मुद्रा पर जारी रहा।

नोट: पीटीआई, रॉयटर्स और अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ