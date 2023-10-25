scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारZerodha ने लॉन्च किया Nifty Large Midcap 250 index fund

Zerodha ने लॉन्च किया Nifty Large Midcap 250 index fund

01 अप्रैल 2005 को स्थापना के बाद से 29 सितंबर तक, निफ्टी लार्जमिडकैप 250 इंडेक्स ने 15.8 प्रतिशत CAGR दिया है, जबकि निफ्टी 100 इंडेक्स ने 14.5 प्रतिशत सीएजीआर और निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स ने 17.3 प्रतिशत CAGR दिया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 25, 2023 19:15 IST
ज़ेरोधा निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 इंडेक्स फंड और ज़ेरोधा ईएलएसएस टैक्स सेवर निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 लॉन्च किया है
ज़ेरोधा निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 इंडेक्स फंड और ज़ेरोधा ईएलएसएस टैक्स सेवर निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 लॉन्च किया है

Zerodha ने बुधवार को कहा कि उसने अपना पहला फंड - Zerodha Nifty Large Midcap 250 Index Fund और Zerodha ELSS Tax Saver Nifty Large Midcap 250 लॉन्च किया है।  एनएफओ 20 अक्टूबर से खुल गया है और 3 नवंबर तक रहेगा। सितंबर में, ज़ेरोधा फंड हाउस ने म्यूचुअल फंड योजनाओं को लॉन्च करने के लिए अगस्त में सेबी से अंतिम मंजूरी ली थी। मंजूरी मिलने के बाद अपनी योजनाओं के लॉन्च के लिए सेबी के पास अपने दस्तावेज जमा किए थे।

advertisement

Also Read: सावधान: Cryptocurrency पर अब इस शहर में हुई करोड़ों की धोखाधड़ी

इंडेक्स फंड एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करती है। निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 इंडेक्स में सबसे बड़े सेक्टर वित्तीय सेवाएँ (27.74%), सूचना प्रौद्योगिकी (9.06%) और कैपिटल गुड्स (7.89%) हैं। 01 अप्रैल 2005 को स्थापना के बाद से 29 सितंबर तक, निफ्टी लार्जमिडकैप 250 इंडेक्स ने 15.8% CAGR दिया है, जबकि निफ्टी 100 इंडेक्स ने 14.5% सीएजीआर और निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स ने 17.3% CAGR दिया है। निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 इंडेक्स में 7 साल और 10 साल के निवेश  में निगेटिव रिटर्न नहीं देखा गया है।

मंजूरी मिलने के बाद अपनी योजनाओं के लॉन्च के लिए सेबी के पास अपने दस्तावेज जमा किए थे
मंजूरी मिलने के बाद अपनी योजनाओं के लॉन्च के लिए सेबी के पास अपने दस्तावेज जमा किए थे
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 25, 2023