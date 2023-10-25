Zerodha ने लॉन्च किया Nifty Large Midcap 250 index fund

Zerodha ने बुधवार को कहा कि उसने अपना पहला फंड - Zerodha Nifty Large Midcap 250 Index Fund और Zerodha ELSS Tax Saver Nifty Large Midcap 250 लॉन्च किया है। एनएफओ 20 अक्टूबर से खुल गया है और 3 नवंबर तक रहेगा। सितंबर में, ज़ेरोधा फंड हाउस ने म्यूचुअल फंड योजनाओं को लॉन्च करने के लिए अगस्त में सेबी से अंतिम मंजूरी ली थी। मंजूरी मिलने के बाद अपनी योजनाओं के लॉन्च के लिए सेबी के पास अपने दस्तावेज जमा किए थे।

इंडेक्स फंड एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करती है। निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 इंडेक्स में सबसे बड़े सेक्टर वित्तीय सेवाएँ (27.74%), सूचना प्रौद्योगिकी (9.06%) और कैपिटल गुड्स (7.89%) हैं। 01 अप्रैल 2005 को स्थापना के बाद से 29 सितंबर तक, निफ्टी लार्जमिडकैप 250 इंडेक्स ने 15.8% CAGR दिया है, जबकि निफ्टी 100 इंडेक्स ने 14.5% सीएजीआर और निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स ने 17.3% CAGR दिया है। निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 इंडेक्स में 7 साल और 10 साल के निवेश में निगेटिव रिटर्न नहीं देखा गया है।