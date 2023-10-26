Chart of Baap पर कसा SEBI का शिकंजा, 17.2 करोड़ जमा करने को कहा
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि एक डनवरी 2021 से 7 जुलाई 2023 तक उसे 2.89 करोड़ रुपये का ट्रेडिंग लॉस हुआ है जबकि वो क्लेम करता था कि उसे 20 से 30 फीसदी का मुनाफा हुआ है।
SEBI Order: शेयर बाजार के रेग्यूलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI ने Mohammad Naseeruddin Ansari पर सिक्योरिटीज मार्केट में डील करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही करीब 17.2 करोड़ रूपये जमा करने के लिए कहा है। ये इन्फ्लूयंसर खुद को सोशल मीडिया पर Chart of Baap कहा करता था और इसके फोलोवर्स की संख्या भी लाखों में थी। सेबी ने कल देर शाम अपने एक आदेश में कहा कि मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी ने अनैतिक तरीके से पैसे कमाए हैं।
मोहम्मद नासिर कोर्स मुहैया कराने की आड़ में Nasser Private Groups में क्लाइट्स को शेयरों को लेकर अपने सुझाव देकर क्लाइंट्स को शेयर बाजार में मोटा मुनाफा का झांसा देकर लुभाया करता था। मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी अनरजिस्टर्ड इंवेस्टमेंट एडवाइजरी चलाया करता था। सेबी के मुताबिक नसीरुद्दीन अंसारी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर पेश किया करता था। वो निवेशकों को शेयर बाजार से जुड़े खुद के एजुकेशनल कोर्स में एनरॉल करने के लिए कहा करता था। साथ ही निवेशकों को इस भरोसे के साथ कि उन्हें मोटा मुनाफा होगा शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहता था। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि एक जनवरी 2021 से 7 जुलाई 2023 तक उसे 2.89 करोड़ रुपये का ट्रेडिंग लॉस हुआ है जबकि वो क्लेम करता था कि उसे 20 से 30 फीसदी का मुनाफा हुआ है।