2 सितंबर से खुल रहा है Gala Precision Engineering IPO, ग्रे मार्केट में जबरदस्त बज!

भारतीय शेयर मार्केट अपने ऑलटाइम हाई के आसपास चल रहा है। ऐसे में कई कंपनियां अपना IPO लाकर इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सितंबर महीने की शुरुआत एक नए IPO के साथ होने जा रही है। कौन सा है ये कंपनी? क्या है बिजनेस मॉडल? ग्रे मार्केट में IPO को लेकर कैसा है बज? तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।

कंपनी Gala Precision Engineering

इश्यू खुला - 2 सितंबर

इश्यू बंद - 4 सितंबर

प्राइस बैंड - ₹503- 529/शेयर

लॉट साइज - 28 शेयर

लिस्टिंग डेट- 9 सितंबर

इश्यू साइज - ₹168 करोड़ रुपये

फ्रेश इश्यू - ₹135 करोड़ रुपये

ऑफर फॉर सेल- ₹32.59 करोड़

फंड का इस्तेमाल कहां होगा?

कंपनी इस इश्यू के जरिए मिले पैसे का इस्तेमाल तमिलनाडु में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने, महाराष्ट्र स्थित मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए उपकरण, प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए और कुछ उधार चुकाने के लिए किया जाएगा।

कंपनी का बिजनेस मॉडल

Gala Precision Engineering डिस्क और स्ट्रिप स्प्रिंग्स, कॉइल और स्पाइरल स्प्रिंग्स और स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशन जैसे कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरर है। कंपनी इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैचरर्स को करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल, ऑफ-हाइवे उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरल इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स के साथ-साथ ऑटोमोटिव और रेलवे जैसे मोबिलिटी सेगमेंट में किया जाता है। कंपनी के पास महाराष्ट्र के पालघर के वाडा जिले में दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। जानकारी के मुताबिक 30 मार्च 2024 तक, कंपनी के डेनमार्क, जर्मनी, चीन, इटली, ब्राजील, अमेरिका, स्वीडन और स्विटजरलैंड जैसे 25 से ज्यादा देशों में 175 से अधिक कस्टमर्स हैं।

कंपनी फाइनेंशियल्स

वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 202.54 करोड़ रुपये था। जबकि साल दर साल के हिसाब से EBITDA मार्जिन 16.5% से बेहतर होकर 19% पहुंच गया। कंपनी 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी के कुल रेवेन्यू में 37.5% हिस्सेदारी एक्सपोर्ट की थी। गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग के लिए यूरोप एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। कंपनी का market capitalization 670.24 करोड़ रुपए है। कंपनी का कर्ज 56.89 करोड़ रुपए है।

ग्रे मार्केट का हाल

ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर 37 प्रतिशत के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। IPO प्राइस बैंड 529 रुपये से 200 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रे मार्केट की कीमतों में लगातार बदलाव होता रहता है।