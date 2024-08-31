scorecardresearch
Power of Compounding: कैसे एक लाख रुपये बढ़कर हो जाते हैं एक करोड़?

जब निवेश की बात आती है, तो समय आपकी सोच से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का जादू कमाल कर सकता है, खासकर तब जब इसे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। आइए जानें कि 12% वार्षिक रिटर्न मानते हुए, एक बार में 1 लाख रुपये के निवेश का मूल्य 60 वर्ष की आयु तक कैसे बढ़ता है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 31, 2024 14:05 IST
कैसे एक लाख रुपये बढ़कर हो जाते हैं एक करोड़?

20 वर्ष की उम्र में निवेश

अगर आप 20 साल की उम्र में 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो आप विकास की संभावनाओं से चकित रह जाएंगे। जब आप 60 साल के हो जाते हैं, तो यह निवेश लगभग 100 गुना बढ़कर लगभग 1 करोड़ रुपये हो जाता है। यह चक्रवृद्धि की अपार शक्ति को दर्शाता है, क्योंकि आपका पैसा 40 साल तक बिना रुके विकास से लाभान्वित होता है।

30 वर्ष की आयु में निवेश

एक दशक बाद, 30 वर्ष की आयु में, परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल जाता है। अब 1 लाख रुपये का निवेश केवल 30 गुना ही बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप 60 वर्ष की आयु तक 30 लाख रुपये हो जाते हैं। 10 साल की देरी अंतिम राशि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, जो अतिरिक्त चक्रवृद्धि चक्रों की खोई हुई संभावना को उजागर करती है।

40 वर्ष की आयु में निवेश

उस स्थिति पर विचार करें जहां आप 40 वर्ष की आयु में निवेश करना शुरू करते हैं। वही 1 लाख रुपये, 12% वार्षिक रिटर्न के साथ, आपके 60 वर्ष की आयु तक केवल 10 गुना बढ़कर 10 लाख रुपये हो जाएंगे। आदर्श निवेश आरंभ बिंदु से 20 वर्ष की देरी अंतिम मूल्य को काफी कम कर देती है।

शुरुआती निवेश चक्रवृद्धि ब्याज

शुरुआती निवेश चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा लाभ उठाते हैं, जिससे लंबी अवधि में काफी अधिक रिटर्न मिलता है। जैसा कि दिखाया गया है, 20 साल की उम्र में शुरू की गई 1 लाख रुपये जैसी छोटी राशि भी 1 करोड़ रुपये की संपत्ति में बदल सकती है, जबकि बाद में निवेश करने पर यह राशि काफी कम होती है।

सबक? जितना जल्दी हो सके निवेश करना शुरू करें

सबक? जितना जल्दी हो सके निवेश करना शुरू करें। इक्विटी लंबी अवधि में अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में अधिक रिटर्न देते हैं। आप अपने जोखिम प्रोफाइल के अनुसार म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। यहां तक कि मामूली निवेश भी समय के साथ काफी बढ़ सकता है, जिससे आपका वित्तीय भविष्य सुरक्षित हो सकता है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, चक्रवृद्धि प्रभाव उतना ही शक्तिशाली होगा, जो आपके रिटायरमेंट की उम्र तक आपके निवेश को एक बड़ी रकम में बदल देगा।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 31, 2024