इस EV Stock ने कर दी मौज! थम नहीं रहा Upper Circuit का सिलसिला
इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जर्स और सोलर सिस्टम्स से जुड़े बिजनेस में काम करने वाली Servotech Power Systems Limited के शेयरों में तेजी का दूसरा दिन है। लगातार दूसरे दिन शेयर में अपर सर्किट देखने को मिला है और स्टॉक का भाव 185 रुपए प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया।
इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जर्स और सोलर सिस्टम्स से जुड़े बिजनेस में काम करने वाली Servotech Power Systems Limited के शेयरों में तेजी का दूसरा दिन है। लगातार दूसरे दिन शेयर में अपर सर्किट देखने को मिला है और स्टॉक का भाव 185 रुपए प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया।
Servotech Power Systems Limited
दरअसल Servotech Power Systems Limited में जबरदस्त उछाल के पीछे Q2FY25 में शानदार नतीजे रहे हैं। कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 260 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की आय में सालाना आधार पर 133 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। Q2FY24 में यह ₹85.92 करोड़ था, जो कि Q2FY25 में बढ़कर ₹199.66 करोड़ हो गया। इसके साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी Q2FY24 के 3.60% से बढ़कर Q2FY25 में 5.61% हो गया है।
दूसरे दिन भी अपर सर्किट के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹4,132 करोड़ पर पहुंच गया है। शेयर होल्डिंह पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 59.34% है, वहीं विदेशी निवेशकों के पास भी 5.95% होल्डिंग भी है।
कंपनी का क्लाइंट पोर्टफोलियो भी बहुत प्रभावशाली है, जिसमें Tata Motors, Morris Garages, Tata Power, BPCL, IOCL, HPCL, Adani E-Mobility जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
Servotech Power Systems के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रमण भाटिया ने सितंबर तिमाही पर खुशी जताते हुए कहा है कि हमारे Q2FY25 के बेहतरीन परिणाम कई रणनीतिक कदमों का नतीजा हैं, जिसमें मजबूत ऑर्डर बुक का अहम रोल है। समय पर पेमेंट्स, डिलीवरी और शानदार एग्जीक्यूशन ने हमें इस तिमाही में सफलता दिलाई है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।