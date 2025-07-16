Premier Explosives Share: बुधवार को शेयर बाजार में एक डिफेंस कंपनी का नाम खूब चर्चा में रहा। Premier Explosives Limited को एक इंटरनेशनल क्लाइंट से ₹105 करोड़ का नया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बताया कि यह ऑर्डर डिफेंस एक्सप्लोसिव्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए है। इस ऑर्डर को 12 महीनों के अंदर पूरा करना होगा। इस खबर के सामने आते ही कंपनी के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बाजार खुलते ही Premier Explosives का शेयर ₹533.70 के पिछले बंद स्तर से चढ़कर ₹556.20 तक पहुंच गया, यानी करीब 4.21% की तेजी देखने को मिली। दिन के कारोबार के दौरान कंपनी के 0.81 लाख से ज्यादा शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जिससे ₹4.40 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया गया। इससे कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर ₹2,928 करोड़ तक पहुंच गया।

दिलचस्प बात ये है कि ये कंपनी को जुलाई महीने में कंपनी को दूसरा डिफेंस ऑर्डर मिला है। 10 जुलाई को भी Premier Explosives को ₹6.62 करोड़ का एक और ऑर्डर मिला था, जिसे छह महीने के भीतर पूरा किया जाना है। लगातार मिल रहे ऑर्डर्स से कंपनी की साख और मजबूत होती दिख रही है, जो निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है।

अगर हम कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो यह लॉन्ग टर्म में एक जबरदस्त मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले एक साल में जहां इसमें 23% की गिरावट देखी गई, वहीं दो साल में 243%, तीन साल में 767% और पांच साल में करीब 2,371% का रिटर्न मिला है।

टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो स्टॉक का RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 38.9 के पास है, जो बताता है कि शेयर फिलहाल न ओवरबॉट है और न ओवरसोल्ड। यह अपने 5, 20, 30 और 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 100, 150 और 200 दिन के एवरेज से ऊपर बना हुआ है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

Premier Explosives डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए हाई एनर्जी मैटीरियल्स और सॉलिड प्रोपेलेंट्स बनाती है। कंपनी रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए जरूरी मोटर सिस्टम भी बनाती है। भारत के साथ-साथ यह विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती है, जिससे इसका कारोबार इंटरनेशनल लेवल पर भी मजबूत होता जा रहा है।