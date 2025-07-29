scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारQ1 में रिकॉर्डतोड़ कमाई, डिफेंस ऑर्डर से चमकी कंपनी की किस्मत; स्टॉक पर रखें नजर

Q1 में रिकॉर्डतोड़ कमाई, डिफेंस ऑर्डर से चमकी कंपनी की किस्मत; स्टॉक पर रखें नजर

Defence Stock: Apollo Micro Systems ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा शानदार रहा। निवेशक को कंपनी के स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 29, 2025 11:00 IST
Apollo Micro Systems
Apollo Micro Systems Share

Apollo Micro Systems के शेयर फोकस में हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1FY26) के शानदार नतीजे घोषित किए हैं। नतीजों के बाद कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर करीब ₹5,400 करोड़ तक पहुंच गया है। मंगलवार के सत्र में कंपनी के शेयर 2 फीसदी के करीब गिरकर ₹177.30 प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 

कैसा रहा तिमाही नतीजा

Q1FY26 में Apollo Micro Systems का नेट प्रॉफिट 119% बढ़कर ₹18.5 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में ₹8.43 करोड़ था। कंपनी की कुल ऑपरेटिंग इनकम 46.46% बढ़कर ₹133.58 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल ₹91.20 करोड़ थी।

कंपनी को उम्मीद है कि अगले दो वर्षों में उसकी रेवेन्यू 45% से 50% CAGR पर बनी रहेगी। यह ग्रोथ केवल कोर बिजनेस से आएगी। हालांकि, भविष्य में किए जाने वाले पूंजी निवेश से मार्जिन पर थोड़ा दबाव आ सकता है।

Apollo Micro Systems ने हाल ही में IDL Explosives Ltd का अधिग्रहण किया है, जिससे यह अब एक फुली इंटीग्रेटेड Tier-1 डिफेंस OEM बन गई है। इसके साथ ही, कंपनी को हाल ही में USD 13.37 मिलियन का एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जो एक एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम से जुड़ा है।

निवेशक को मिला डिविडेंड का तोहफा

कंपनी ने फाइनल डिविडेंड की घोषणा भी की है। बोर्ड ने ₹1 के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 25% (₹0.25) का डिविडेंड देने की सिफारिश की है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 9 सितंबर 2025 तय की गई है। शेयरधारकों की मंजूरी के बाद 30 दिनों के भीतर डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
