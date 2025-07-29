Q1 में रिकॉर्डतोड़ कमाई, डिफेंस ऑर्डर से चमकी कंपनी की किस्मत; स्टॉक पर रखें नजर

Apollo Micro Systems के शेयर फोकस में हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1FY26) के शानदार नतीजे घोषित किए हैं। नतीजों के बाद कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर करीब ₹5,400 करोड़ तक पहुंच गया है। मंगलवार के सत्र में कंपनी के शेयर 2 फीसदी के करीब गिरकर ₹177.30 प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं।

कैसा रहा तिमाही नतीजा

Q1FY26 में Apollo Micro Systems का नेट प्रॉफिट 119% बढ़कर ₹18.5 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में ₹8.43 करोड़ था। कंपनी की कुल ऑपरेटिंग इनकम 46.46% बढ़कर ₹133.58 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल ₹91.20 करोड़ थी।

कंपनी को उम्मीद है कि अगले दो वर्षों में उसकी रेवेन्यू 45% से 50% CAGR पर बनी रहेगी। यह ग्रोथ केवल कोर बिजनेस से आएगी। हालांकि, भविष्य में किए जाने वाले पूंजी निवेश से मार्जिन पर थोड़ा दबाव आ सकता है।

Apollo Micro Systems ने हाल ही में IDL Explosives Ltd का अधिग्रहण किया है, जिससे यह अब एक फुली इंटीग्रेटेड Tier-1 डिफेंस OEM बन गई है। इसके साथ ही, कंपनी को हाल ही में USD 13.37 मिलियन का एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जो एक एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम से जुड़ा है।

निवेशक को मिला डिविडेंड का तोहफा

कंपनी ने फाइनल डिविडेंड की घोषणा भी की है। बोर्ड ने ₹1 के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 25% (₹0.25) का डिविडेंड देने की सिफारिश की है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 9 सितंबर 2025 तय की गई है। शेयरधारकों की मंजूरी के बाद 30 दिनों के भीतर डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा।