Cochin Shipyard: कहां जाकर थमेगी गिरावट?

कोचीन शिपयार्ड के शेयर पिछले दो महीनों से गिरावट के दौर में हैं। डिफेंस सेक्टर का यह शेयर, जिसने 8 जुलाई, 2024 को 2977.10 रुपये का रिकॉर्ड हाई बनाया था, अपने रिकॉर्ड हाई से 38% गिर चुका है। शेयर ओवरसोल्ड ज़ोन में कारोबार कर रहा है और इसका RSI 28.8 पर है।इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में सेलर ज्यादा है।

इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 2024 में 171% का रिटर्न दिया है और एक साल में 205% की बढ़ोतरी हुई है। यस सिक्योरिटीज के टेक्नीकल एनालिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला इस शेयर पर मंदी की राय रखते हैं। शेयर के लिए रेसिस्टेंस 2,110 रुपये और सपोर्ट 1,800 रुपये के स्तर पर है।

शेयर में लगातार मजबूत मंदी का रुख

शुक्ला ने कहा, "शेयर में लगातार मजबूत मंदी का रुख देखने को मिल रहा है, जो वर्तमान में अपने 20,50 और 100 SMA से नीचे कारोबार कर रहा है। इस गिरावट की पुष्टि मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स से भी होती है, फिलहाल इस शेयर से दूर रहना चाहिए। बाजार विशेषज्ञ राघवेंद्र सिंह ने बीटीटीवी को बताया कि शेयर कमजोर दायरे में कारोबार कर रहा है। राघवेंद्र सिंह ने कहा कि शेयर 1,600 रुपये तक गिर सकता है। अभी शेयर और सेक्टर दोनों ही कमजोर दिख रहे हैं।