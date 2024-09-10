PN Gadgil Jewellers IPO opens today: क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए?
पीएन गाडगिल ज्वैलर्स अपने ब्रांड नाम 'पीएनजी' के तहत डिजाइनों में सोने, चांदी, प्लैटिनम और हीरे के आभूषणों सहित कीमती धातु/आभूषण उत्पाद बेचती है।
पीएन गाडगिल ज्वैलर्स मंगलवार, 10 सितंबर को अपना आईपीओ शुरू करेगी। आभूषण बनाने वाली ये कंपनी अपने शेयरों की कीमत 456-480 रुपये प्रति शेयर के बीच में पेश कर रही है, जहां निवेशक न्यूनतम 31 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आईपीओ को गुरुवार, 12 सितंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है।
इस इश्यू से प्राप्त पैसे का उपयोग नए स्टोर स्थापित करने, ऋण चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए किया जाएगा।
अपने आईपीओ से पहले, पीएन गाडगिल ज्वैलर्स ने 33 एंकर निवेशकों से 330 करोड़ रुपये जुटाए, क्योंकि इसने 480 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 68.75 लाख शेयर आवंटित किए। एंकर बुक में सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरीशस, सोसाइटी जेनरल, गोल्डमैन सैक्स (सिंगापुर), ट्रू कैपिटल, द ज्यूपिटर ग्लोबल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड (एमएफ), एक्सिस एमएफ, मिराए एसेट एमएफ, एचडीएफसी एमएफ, बंधन एमएफ और अन्य नाम शामिल हैं।
कंपनी की दुकानों की संख्या 33 हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के 18 शहरों में 32 दुकानें और अमेरिका में एक स्टोर शामिल है, जिसका कुल खुदरा स्थान लगभग 95,885 वर्ग फीट है। सभी स्टोर कंपनी द्वारा संचालित और प्रबंधित किए जाते हैं, जिनमें से 23 स्टोर कंपनी के स्वामित्व में हैं और 10 स्टोर एफओसीओ (फ्रेंचाइजी-स्वामित्व और कंपनी-संचालित) मॉडल के तहत फ्रेंचाइजी द्वारा संचालित हैं।
30 सितंबर, 2023 को समाप्त छह महीनों के लिए, कंपनी ने 2,631.15 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 43.75 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ 93.7 करोड़ रुपये और राजस्व 4,559.31 करोड़ रुपये रहा।
पीएन गाडगिल ज्वैलर्स ने नेट इश्यू का 50 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत बोलीदाताओं के लिए आरक्षित किया है, जबकि 15 प्रतिशत शेयर गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। खुदरा निवेशकों के लिए नेट ऑफर का 35 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।
मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और बीओबी कैपिटल मार्केट्स पीएन गाडगिल ज्वैलर्स आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि बिगशेयर सर्विसेज इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर मंगलवार, 17 सितंबर को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होंगे। ब्रोकरेज फर्मों ने पीएन गाडगिल ज्वैलर्स के आईपीओ के बारे में क्या कहा:
केनरा बैंक सिक्योरिटीज
रेटिंग: सब्सक्राइब करें
पीएन गाडगिल ज्वैलर्स महाराष्ट्र में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए जानी जाती है, जिसके 38 स्टोर हैं, जिनमें से एक यूएसए में है। कंपनी के पास 38,000 से अधिक SKU के साथ एक विशाल इन्वेंट्री भी है। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज ने कहा कि कंपनी अगले दो वर्षों में महाराष्ट्र में 12 नए स्टोर खोलने की योजना बना रही है, इसके बाद पड़ोसी राज्यों में विस्तार करेगी, जिसका लक्ष्य 6-7 वर्षों में 120 स्टोर तक पहुंचना है।
वेंचुरा सिक्योरिटीज
रेटिंग: सब्सक्राइब करें
उनके उत्पाद विशेष अवसरों जैसे कि शादी, सगाई और त्यौहारों के लिए पारंपरिक आभूषणों के अनूठे सौंदर्य और डिजाइनों के साथ-साथ रोजमर्रा के पहनने के लिए आधुनिक और कार्यात्मक आभूषण डिजाइनों को भी कवर करते हैं। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने कहा कि उनके उत्पाद मुख्य रूप से उनके प्रमुख ब्रांड 'पीएनजी' और विभिन्न उप-ब्रांडों के तहत कई चैनलों के माध्यम से बेचे जाते हैं।
यह 19 दशकों से अधिक समय से व्यवसाय में है और इसका कुल खुदरा क्षेत्र लगभग 108,282 वर्ग फुट है। 31 जुलाई, 2024 तक, इसके आठ उप-ब्रांड हैं जो विभिन्न अवसरों के लिए सोने के आभूषण संग्रह की आपूर्ति करते हैं, दो उप-ब्रांड हैं जो हीरे के आभूषण संग्रह की आपूर्ति करते हैं और दो उप-ब्रांड हैं जो प्लैटिनम आभूषण संग्रह की आपूर्ति करते हैं, यह 'सदस्यता' टैग के साथ कहा गया है।