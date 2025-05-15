Cochin Shipyard Share Price: भारत-पाकिस्तान तनाव के वक्त और सीजफायर के बाद भी डिफेंस स्टॉक निवेशकों के रडार पर बने हुए हैं। इसी कड़ी में आज डिफेंस पीएसयू कंपनी Cochin Shipyard Ltd ने जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट को जारी किया जिसके बाद आज स्टॉक 7% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 25% बढ़ चुका है।

डिफेंस पीएसयू कंपनी ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। चलिए जानते हैं कैसा रहा है कंपनी का मार्च तिमाही और हर शेयर पर निवेशकों की कमाई कितनी होगी।

Cochin Shipyard Q4 FY25 Results

कंपनी ने Q4 रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि मार्च तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट YoY 11% बढ़कर 287.18 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 258.88 करोड़ रुपये था। Q4 में कंपनी का राजस्व 37% बढ़कर 1757.65 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले इसी तिमाही में यह 1286.04 करोड़ रुपये था।

हालांकि, EBITDA साल दर साल आधार पर 286 करोड़ रुपये के मुकाबले चौथी तिमाही में घटकर 253 करोड़ रुपये रह गया। EBITDA मार्जिन भी एक साल पहले की चौथी तिमाही के 23.35% के मुकाबले चौथी तिमाही में घटकर 15.35% रह गया।

Cochin Shipyard Dividend

कंपनी ने बताया कि वो 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 2.25 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।

Cochin Shipyard Dividend Record Date

कंपनी ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट की जानकारी अभी तक नहीं दी है।

Cochin Shipyard Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 में 3.50 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2024 में 4 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2024 में 2.25 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 में 3.50 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2023 में 8 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Cochin Shipyard Share Price

कंपनी ने का शेयर आज एनएसई पर 7.27% या 123.60 रुपये चढ़कर 1,823 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर 6.64% या 112.90 रुपये की तेजी के साथ 1812.30 रुपये पर बंद हुआ।

Cochin Shipyard Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 46 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 37 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 36 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 571 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1058 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1355 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।