Newsशेयर बाज़ारसावधान! इन 7 पेनी स्टॉक्स से रहिए सतर्क, BSE ने चेताया - कहीं आपके पास तो कोई नहीं?

सावधान! इन 7 पेनी स्टॉक्स से रहिए सतर्क, BSE ने चेताया - कहीं आपके पास तो कोई नहीं?

इन सातों लिस्टेड स्टॉक्स में से 6 स्टॉक की कीमत 2 रुपये से कम है। सिर्फ एक शेयर की कीमत 10 रुपये से अधिक है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 15, 2025 16:04 IST

Penny Stocks: प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई (BSE) ने बीते दिन यानी बुधवार 14 मई को एक सर्कुलर जारी कर 7 पेनी स्टॉक पर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इन पेनी स्टॉक्स में Enbee Trade Finance, Tirupati Tyres, Pradhin, Onesource Industries and Ventures, Remedium Lifecare, Murae Organisor और Sharanam Infraproject and Trading का नाम शामिल हैं।

इन सातों लिस्टेड स्टॉक्स में से 6 स्टॉक की कीमत 2 रुपये से कम है। सिर्फ Tirupati Tyres की शेयर की कीमत 10 रुपये से अधिक है। वहीं सिर्फ Remedium Lifecare कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपये के पार यानी 154.85 करोड़ रुपये है। 

इन स्टॉक में प्रमोटर्स के पास ना के बराबर या शून्य हिस्सेदारी है और सारा हिस्सा रिटेल निवेशकों के पास है। 

बीएसई ने बुधवार को अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि निवेशकों को सावधानी बरतने और अनधिकृत/अपंजीकृत संस्थाओं द्वारा की गई ऐसी सिफारिशों के आधार पर लेनदेन करने से बचने की सलाह दी जाती है, जिनमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एसएमएस, कॉल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त सिफारिशें शामिल हैं।

बीएसई के प्रेस रिलीज के मुताबिक निवेशकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, एक्स (पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था), आदि के माध्यम से सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड से उच्च / सुनिश्चित रिटर्न के दावों के जाल में फंसने के खिलाफ भी आगाह किया जाता है।

आज कैसी रही इन 7 पेनी स्टॉक्स की चाल?

  • Enbee Trade का शेयर आज बीएसई पर 4.23% या 0.03 रुपये टूटकर 0.68 रुपये पर बंद हुआ। 
     
  • Tirupati Tyres का शेयर आज बीएसई पर 1.98% या 0.21 रुपये टूटकर 10.39 रुपये पर बंद हुआ। 
     
  •  Pradhin का शेयर आज बीएसई पर 2.63% या 0.01 रुपये टूटकर 0.37 रुपये पर बंद हुआ। 
     
  • Onesource Industries And Ventures का शेयर आज बीएसई पर 2.03% या 0.03 रुपये चढ़कर 1.51 रुपये पर बंद हुआ। 
     
  • Remedium Lifecare के शेयर में आज ट्रेडिंग नहीं हुई और शेयर 1.73 रुपये पर रहा। 
     
  • Murae Organiser का शेयर आज बीएसई पर 4.73% या 0.07 रुपये चढ़कर 1.55 रुपये पर बंद हुआ। 
     
  • Sharanam Infraproject के शेयर में आज ट्रेडिंग नहीं हुई और शेयर 0.47 रुपये पर रहा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 15, 2025