Penny Stock: शेयर बाजार में पिछले कुछ कारोबारी दिनों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रही है। इस बीच आज हम आपको एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले 3 महीने में 56% से ज्यादा चढ़ा है और आज भी शेयर में करीब 5% की बढ़त देखने को मिल रही है।

खास बात यह है कि इस शेयर को दिग्गज निवेशक K Mohan & Associate ने भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है City Online Services Ltd. टेलीकॉम सेक्टर की इस कंपनी के शेयर की कीमत 10 रुपये से भी कम है।

K Mohan & Associate के पास कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक K Mohan & Associate के पास इस कंपनी के 270,600 इक्विटी शेयर (5.24%) है।

City Online Services Share Price

बीएसई पर शेयर आज 4.98% या 0.42 रुपये चढ़कर 9.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यह शेयर अपने पिछले बंद 9.18 रुपये के मुकाबले 9.63 रुपये पर खुला था। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 1:28 बजे तक कंपनी के 3,262 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

3 महीने में 56% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3.5 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 1 महीने में स्टॉक 43 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 56 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 86 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 169 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 71 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

City Online Services के बारे में

सिटी ऑनलाइन सर्विसेज लिमिटेड भारत में एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इंटरनेट और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त "बी" कैटेगरी ISP के रूप में काम करती है।