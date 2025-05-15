Tata Power Share : Q4 रिजल्ट के बाद सपाट कारोबार! JM Financial पॉजिटिव, चेक करें नया टारगेट
आज ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने इस शेयर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और साथ ही इसका टारगेट प्राइस बताया है।
Tata Power Share Price: टाटा ग्रुप की पावर कंपनी Tata Power Company Ltd के शेयर में आज मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने कल ही अपने तिमाही नतीजों को जारी किया था जिसके बाद आज ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने इस शेयर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और साथ ही इसका टारगेट प्राइस बताया है।
Tata Power पर JM Financial की राय
ब्रोकरेज JM Financial के सुधांशु बंसल ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए टाटा पावर ने 4QFY25 में 171 बिलियन रुपये (8% YoY, 7% JMFe) का नेट रेवेन्यू और 35 बिलियन रुपये (27% YoY, 10% JMFe) का EBITDA दर्ज किया, जो टॉप लाइन में वृद्धि से प्रेरित था।
एक्पर्ट ने बताया कि लंबे समय तक, कंपनी का प्रदर्शन मुंद्रा की चुनौतियों से ग्रस्त था, लेकिन अब नए ग्रोथ चालकों के उभरने से यह कम हो गया है। पहला 2020 में ओडिशा डिस्ट्रिब्यूशन था, और अब सोलर पीवी मूल्य सीरीज (2024) और एक एकीकृत RE पोर्टफोलियो (सौर, पवन, बीईएसएस और पंप भंडारण सहित) 2028 में अगले महत्वपूर्ण विकास हो सकते हैं।
एक्सपर्ट का अनुमान है कि कंपनी वित्त वर्ष 25-28 में राजस्व / ईबीआईटीडीए / पीएटी में 10% / 14% / 18% की सीएजीआर की रिपोर्ट करेगी, जो बड़े पैमाने पर इटीग्रेटेड RE पोर्टफोलियो और ओडिशा के निरंतर बेहतर प्रदर्शन से प्रेरित है।
Tata Power Share Price Target
JM Financial के सुधांशु बंसल ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 461 रुपये का दिया है।
Tata Power Share Price
सुबह 11:45 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.15% या 0.60 रुपये टूटकर 396.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.16% या 0.65 रुपये गिरकर 396.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Tata Power Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 2 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 7 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 89 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 77 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1160 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।