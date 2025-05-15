Airtel: 7 साल में सबसे बड़े डिविडेंड का ऐलान! स्टॉक में तेजी - JM Financial और Axis Securities से जानिए टारगेट

Bharti Airtel: देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के शेयर में आज 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। हाल ही कंपनी ने अपने Q4 रिजल्ट के साथ-साथ डिविडेंड की घोषणा की थी, जिसके बाद आज ब्रोकरेज JM Financial और Axis Securities ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Bharti Airtel Q4 FY25 Results

भारती एयरटेल ने चौथी तिमाही में अपने एजस्टेड PAT में 77% की ग्रोथ दर्ज की है, जो 5,223 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। मार्च तिमाही में कंपनी का राजस्व 27% बढ़कर 47,876 करोड़ रुपये हो गया।

एयरटेल का भारत में राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 29% बढ़कर 36,735 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मोबाइल राजस्व में 21% की वृद्धि हुई।

Bharti Airtel Share Price Target

ब्रोकरेज JM Financial ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2,035 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2026 के लिए Capex को वित्त वर्ष 2025 से कम रहने का अनुमान लगाया है।

ब्रोकरेज ने एयरटेल का 1 साल का टारगेट प्राइस 2,035 रुपये और 3 साल का टारगेट प्राइस 2,720 रुपये दिया है क्योंकि ब्रोकरेज को लगता है कि भारत के वायरलेस बिजनेस टैरिफ में बढ़ोतरी अधिक बार होने की संभावना है।

अन्य ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2,200 रुपये का दिया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी को अपने मुख्य सेगमेंट में स्थिर राजस्व वृद्धि की उम्मीद है, जिसे 4G और 5G अपनाने, ब्रॉडबैंड पैठ और एंटरप्राइज समाधानों की बढ़ती मांग से समर्थन मिला है। ऑपरेशनल एफीसिएंसी, नेटवर्क ऑपटिमाइजेशन और डिजिटल सर्विस के मुद्रीकरण से सहायता प्राप्त EBITDA मार्जिन मजबूत बने रहने की उम्मीद है।

Bharti Airtel Divided

कंपनी ने Q4 रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर 16 रुपये का डिविडेंड और 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले पार्टली पेड इक्विटी शेयर के लिए 4 रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है।

कंपनी का यह डिविडेंड ऐलान 7 साल में सबसे बड़ा है। इससे पहले कंपनी ने पिछली बार अगस्त 2024 में 8 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 4 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 3 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2020 में 2 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2018 में 2.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।