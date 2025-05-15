चार साल में सबसे बड़ा डिविडेंड देने जा रही है टाटा ग्रुप की ये कंपनी! आज किया RECORD DATE का ऐलान - Details
17 अप्रैल को कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 750% के डिविडेंड की घोषणा की थी और आज इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट के बारे में कंपनी ने बताया है।
Tata Elxsi Dividend Record Date: टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी Tata Elxsi Ltd ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में पहले से घोषित डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट की जानकारी दी है। 17 अप्रैल को कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 750% के डिविडेंड की घोषणा की थी और आज इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट के बारे में कंपनी ने बताया है।
कंपनी का शेयर आज 1 प्रतिशत से अधिक चढ़कर बंद हुआ है। जानिए कब है रिकॉर्ड डेट और आपको कब तक रखना होगा शेयर?
Tata Elxsi Dividend
17 अप्रैल 2025 को कंपनी ने बताया कि वो 750% का डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 75 रुपये का डिविडेंड देगी।
Tata Elxsi Dividend Record Date
कंपनी ने बताया कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में बुधवार 11 जून 2025 का दिन तय किया गया है। इसका मतलब आपको इस दिन अपने डीमैट खाते में स्टॉक रखना होगा।
Tata Elxsi Dividend Payment Date
कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 30 जून को या फिर उससे पहले कर देगी।
Tata Elxsi Dividend History
कंपनी का घोषित 75 रुपये का डिविडेंड 4 साल में सबसे बड़ा है।
बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2024 में 70 रुपये का डिविडेंड, जून 2023 में 60.60 रुपये का डिविडेंड, जून 2022 में 42.50 रुपये का डिविडेंड और जून 2021 में 24 रुपये का फाइनल डिविडेंड और 24 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था।
Tata Elxsi Share Price
कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.33% या 80.90 रुपये चढ़कर 6177.40 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.29% या 78.50 रुपये की तेजी के साथ 6,179 रुपये पर बंद हुआ।
Tata Elxsi Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर करीब 3 प्रतिशत गिरा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 21 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 5 साल में स्टॉक 697 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।