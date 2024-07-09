Closing Bell Today: आज शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली, Sensex 391.26 अंक बढ़ा और Nifty 24,417.55 पर हुआ बंद

आज (9 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में भारी वृद्धि के साथ तेज़ी देखने को मिली।

सत्र के दौरान Nifty50 24,433.20, 112.60 या 0.46% अंकों की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। तो वहीं, Sensex 391.26 अंक की वृद्धि के साथ 80,351.64 पर बंद हुआ।

इन शेयरों में देखने को मिला उतार-चढ़ाव

आज Reliance (-0.80%), Tata Consumer (-0.76%), Bajaj Finance (-0.61%), ONGC (-0.60%) और Kotak Bank (-0.44%) ने लाल निशान पर शेयर बाज़ार में कारोबार किया और दूसरी ओर Maruti Suzuki (6.52%), Divis Lab (2.37%), M&M (2.23%), Titan (1.89%) और Hindalco (1.86%) के शेयर हरे निशान पर बंद हुए।