Closing Bell Today: आज शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली, Sensex 391.26 अंक बढ़ा और Nifty 24,417.55 पर हुआ बंद

Closing Bell Today: आज शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली, Sensex 391.26 अंक बढ़ा और Nifty 24,417.55 पर हुआ बंद

आज के भारतीय बाजार के सत्र में आज तेज़ी देखने को मिली

Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 9, 2024 15:49 IST
आज शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली
आज शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली

आज (9 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार में भारी वृद्धि के साथ तेज़ी देखने को मिली। 

सत्र के दौरान Nifty50 24,433.20, 112.60 या 0.46% अंकों की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। तो वहीं, Sensex 391.26 अंक की वृद्धि के साथ 80,351.64 पर बंद हुआ।

इन शेयरों में देखने को मिला उतार-चढ़ाव

आज Reliance (-0.80%), Tata Consumer (-0.76%), Bajaj Finance (-0.61%), ONGC (-0.60%) और Kotak Bank (-0.44%) ने लाल निशान पर शेयर बाज़ार में कारोबार किया और दूसरी ओर Maruti Suzuki (6.52%), Divis Lab (2.37%), M&M (2.23%), Titan (1.89%) और Hindalco (1.86%) के शेयर हरे निशान पर बंद हुए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 9, 2024