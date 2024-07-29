scorecardresearch
Vedanta Share को लेकर आया बड़ा अपडेट, बड़े निवेश की हो रही है तैयारी?

बीएसई पर वेदांता के शेयर 0.97 प्रतिशत बढ़कर 449 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। पिछले एक महीने में स्टॉक 3 फीसदी नीचे है लेकिन 2024 में अब तक 75 फीसदी ऊपर है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 29, 2024 13:11 IST
वेदांत स्टॉक: नुवामा अल्टरनेटिव की गणना के अनुसार, वजन बढ़ने से $45 मिलियन का प्रवाह होगा, जो लगभग 8 मिलियन शेयर है, जो 0.5-दिन के प्रभाव के बराबर है।

Vedanta के शेयरों में आज MSCI द्वारा फ्री फ्लोट एडजस्टमेंट किया जाएगा, जिससे संभावित रूप से अंतिम 30 मिनट के कारोबार में फ्लो देखने को मिल सकता है। Nuvama Alternative और Quantitative Research के अनुसार, इस एडजस्टमेंट से वेदांता के शेयरों में लगभग 54 मिलियन डॉलर का प्रवाह होगा, जो लगभग 8 मिलियन शेयरों के बराबर है।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर वेदांता के शेयर 0.97% की वृद्धि के साथ ₹449 पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले एक महीने में यह शेयर 3% की गिरावट का सामना कर चुका है, तो दूसरी ओर 2024 में अब तक यह 75% की बढ़ोतरी दर्ज कर चुका है।

हाल ही में, वेदांता की मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा रेटिंग में सुधार मिला है, जो कंपनी की पूंजी संरचना और लिक्विडिटी में सुधार के कारण हुआ है। S&P ने वेदांता रिसोर्सेज को 'B-' रेटिंग दी है, जो पहले 'CCC+' थी।

रेटिंग में सुधार का प्रभाव

रेटिंग में सुधार से यह संकेत मिलता है कि वेदांता रिसोर्सेज का क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत है और यह लंबे समय से बेहतर प्रदर्शन और स्वस्थ फ्री कैश फ्लो प्रदान कर रहा है। S&P ने यह भी उल्लेख किया कि वेदांता रिसोर्सेज अपने बैलेंस शीट को महत्वपूर्ण रूप से कम कर रहा है, जिससे एक मजबूत पूंजी संरचना का निर्माण हो रहा है जो दीर्घकालिक स्थायी वृद्धि का समर्थन करती है।

S&P ने FY25 और FY26 के लिए वेदांता के EBITDA का अनुमान $5.5 बिलियन से $6.0 बिलियन के बीच रखा है। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि अगले 12 महीनों में वेदांता का कर्ज लगभग $1 बिलियन घटकर $4.5 बिलियन रह जाएगा, जबकि ब्याज खर्च FY25 के अंत तक $550-$600 मिलियन तक गिर जाएगा।

निवेशकों के लिए संभावनाएँ

वेदांता के शेयरों में MSCI के समायोजन के कारण संभावित प्रवाह के साथ, निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में, वेदांता के शेयरों ने 2024 में अब तक 75% की वृद्धि की है, जो इसे 2021 के बाद का सबसे अच्छा वर्ष बनाता है।

वेदांता के बोर्ड की बैठक इस सप्ताह होगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 के लिए पहले अंतरिम लाभांश पर विचार किया जाएगा। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग ₹40,000 करोड़ का रिकॉर्ड लाभांश वितरित किया था।

वेदांता के शेयरों में MSCI के समायोजन और S&P द्वारा रेटिंग में सुधार के चलते निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत हैं। हालांकि, पिछले एक महीने में शेयरों में गिरावट को देखते हुए, निवेशकों को सावधानी से निर्णय लेना चाहिए। वेदांता के भविष्य की संभावनाएं और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनी अपने वित्तीय लक्ष्यों को कैसे पूरा करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 29, 2024