प्रगति मैदान में कब से Indian DJ Expo 2024, जानिए एंट्री से लेकर क्या-क्या होगा खास?

नई दिल्ली में म्यूजिक प्रोडक्शन, इवेंट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़े तकनीकी उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक प्रदर्शनी, ‘इंडियन डीजे एक्सपो- 2024’, का आयोजन 8 से 10 अगस्त तक प्रगति मैदान में किया जाएगा। यह एक्सपो हॉल नंबर 8, 11 और 14 में आयोजित किया जाएगा। ये एक्सपो 250 से अधिक ब्रांड्स के साथ लाउडस्पीकर, स्पीकर कम्पोनेंट्स, एम्पलीफायर, डीजे उपकरण, लेजर, लाइटिंग, एलईडी स्क्रीन और स्पेशल इफेक्ट्स मशीनों जैसी तकनीकी वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करेगा।

इंडियन डीजे एक्सपो

इंडियन डीजे एक्सपो ने अपने व्यापकता के कारण देश भर के उद्योग पेशेवरों को आकर्षित किया है। इस एक्सपो में बिजनेस विजिटर मौजूदा ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स रेंज से परिचित हो सकेंगे साथ ही नए ब्रांड्स को भारत के इवेंट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रवेश करने का मौक़ा मिलेगा। इस साल प्रदर्शनी में लाउडस्पीकर से लेकर स्पीकर कम्पोनेंट्स, एम्पलीफायर, डीजे उपकरण, लेजर और लाइटिंग, एलईडी स्क्रीन, स्पेशल इफेक्ट्स मशीनें, केबल, कनेक्टर और स्पीकर कैबिनेट जैसी विभिन्न तकनीकी वस्तुएं शामिल होंगी। यह प्रदर्शनी न केवल उत्पादों की विविधता को प्रदर्शित करेगी बल्कि यह उद्योग के नवीनतम रुझानों और तकनीकी नवाचारों को भी उजागर करेगी।

इंडियन डीजे एक्सपो के संयोजक Manuel Dias

इंडियन डीजे एक्सपो के संयोजक Manuel Dias ने कहा, “2014 में अपनी शुरुआत के बाद से, इस प्लेटफॉर्म को जो समर्थन और प्यार मिला है, वह वास्तव में उल्लेखनीय है। प्रदर्शनी का दिल्ली में होना और यहाँ की अधिकांश कंपनियों का संचालन भी विक्रेता और खरीदार के बीच एक प्रभावी नेटवर्किंग बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यह त्योहारी सीजन में पेशेवरों की जरूरतें पूरी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।” एक्सपो में भाग लेने वाले पेशेवरों को विभिन्न ब्रांड्स के साथ नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा। यह प्लेटफॉर्म न केवल व्यापारिक रिश्तों को बेहतर बनाएगा, बल्कि नए सहयोग और साझेदारी के मौके भी देगा।

30,000 से अधिक पेशेवरों का स्वागत

इस वर्ष, इंडियन डीजे एक्सपो 30,000 से अधिक पेशेवरों का स्वागत करेगा जो अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने के लिए इकट्ठा होंगे। यह एक्सपो उन पेशेवरों के लिए एक अहम मौका है जो अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं और नई तकनीकों और सेवाओं के बारे में जानना चाहते हैं।

इंडियन डीजे एक्सपो 2024

इंडियन डीजे एक्सपो 2024 सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि यह उद्योग के विकास और नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह इवेंट म्यूजिक प्रोडक्शन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नवीनतम तकनीकों और नए ब्रांड्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनेगा। इसलिए यह एक्सपो मौजूदा पेशेवरों और नए प्रवेशकों दोनों के लिए एक खास मौका है। इस प्रदर्शनी के जरिए भारत की एंटरटेनमेंट और इवेंट्स इंडस्ट्री नई ऊंचाइयों को छू सकती है और यह क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।