Berkshire Hathaway ने Apple में अपनी हिस्सेदारी का आधा हिस्सा बेचा, कैश रिज़र्व 280 बिलियन डॉलर तक पहुंचा

Berkshire ने अपने Apple शेयरों की सटीक संख्या नहीं दी, लेकिन अनुमान लगाया कि दूसरी तिमाही के अंत में निवेश का मूल्य 84.2 बिलियन डॉलर था, हालांकि गर्मियों में शेयरों की कीमत 237.23 डॉलर तक बढ़ गई थी।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 5, 2024 10:51 IST
Berkshire Hathaway ने Apple में अपनी हिस्सेदारी का आधा हिस्सा बेचा, कैश रिज़र्व 280 बिलियन डॉलर तक पहुंचा

Warren Buffet की कंपनी Berkshire Hathaway ने टेक दिग्गज Apple में अपनी हिस्सेदारी का लगभग आधा हिस्सा बेच दिया है, जिससे कंपनी के नकद भंडार में बढ़ोतरी होकर लगभग 280 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।

शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार, Berkshire ने अपने Apple शेयरों की सटीक संख्या का उल्लेख नहीं किया, लेकिन यह अनुमान लगाया गया कि दूसरी तिमाही के अंत में इस निवेश का मूल्य 84.2 बिलियन डॉलर था, जबकि गर्मियों में शेयरों की कीमत 237.23 डॉलर तक पहुँच गई थी। पहली तिमाही के अंत में, बर्कशायर की Apple में हिस्सेदारी का मूल्य 135.4 बिलियन डॉलर था।

Also Read: Stock Market: Sensex 3% और Nifty 2% फिसला

Apple Inc. के बड़े हिस्से को बेचना Berkshire Hathaway के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि Buffet ने Apple को Berkshire के व्यवसाय का स्तंभ कहा था। Apple के साथ-साथ, Berkshire Hathaway ने इस तिमाही में BYD और Bank of America के शेयर भी बेचे हैं।Berkshire Hathaway ने दूसरी तिमाही में 30.348 बिलियन डॉलर की कमाई की, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 35.912 बिलियन डॉलर, या प्रति क्लास ए शेयर 24,775 डॉलर से 18.33 प्रतिशत कम है। कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो का कागजी मूल्य पिछले वर्ष 24.2 बिलियन डॉलर बढ़ा था, जबकि इस वर्ष दूसरी तिमाही में यह 28.2 बिलियन डॉलर गिर गया है। कंपनी की शुद्ध आय वर्ष-दर-वर्ष 15% गिरकर 30.34 बिलियन डॉलर हो गई है।

Berkshire Hathaway ने 2024 के कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही में 75.5 बिलियन डॉलर के शेयर बेचे हैं। इसके संचालन की आय 11.6 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 1.6 प्रतिशत अधिक है।

Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Apple के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कंपनी ने अपने सबसे बड़े विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के कारण जमीन खोने की बात कही है। चीन की आर्थिक वृद्धि भी कमजोर हुई है, और सरकार विदेशी कंपनियों के संचालन को भी सीमित कर रही है।

Berkshire Hathaway के इस कदम ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है, खासकर जब बफेट ने Apple को अपनी कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। Apple के शेयरों में गिरावट और अन्य निवेशों की स्थिति ने यह संकेत दिया है कि Berkshire अब अपने निवेश पोर्टफोलियो को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रहा है।

इस स्थिति में, निवेशकों को यह समझने की आवश्यकता है कि बर्कशायर हैथवे के निर्णयों का व्यापक प्रभाव हो सकता है, विशेष रूप से जब एक प्रतिष्ठित निवेशक जैसे बफेट अपने निवेश में बदलाव कर रहे हैं। यह कदम न केवल बर्कशायर के लिए, बल्कि पूरे बाजार के लिए महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
