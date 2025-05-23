BEL Share Price: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयरों ने शुक्रवार को अपना फ्रेश 52 Week High बनाया। स्टॉक ने आज अपना एक साल का उच्चतम स्तर 389.90 रुपये को टच किया है।

दरअसल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडक्स में इंडसइंड बैंक की जगह लेने को तैयार है जो 30 जून, 2025 से प्रभावी होगा जिसके बाद ब्रोकरेज फर्म इस शेयर पर काफी पॉजिटिव हो गए हैं।

कंपनी का कुल मार्केट कैप 2.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। गुरुवार को शेयर 383.85 रुपये पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने की अवधि में बीईएल के शेयरों में करीब 30 प्रतिशत की तेजी आई है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म UBS ने बीईएल को अपग्रेड करके 'BUY' रेटिंग देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-28E में महत्वपूर्ण ऑर्डर बुक की उम्मीद है, जिसमें 2.4 लाख करोड़ रुपये की लॉन्ग टर्म पाइपलाइन को ऑर्डर में परिवर्तित होने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने कहा कि हम बीईएल का वैल्यूएशन 12 महीने के एडवांस PE के 45 गुना पर करते हैं और इसका लक्ष्य मूल्य 450 रुपये है, क्योंकि हमारा मानना है कि बाजार में राजस्व में तेजी से वृद्धि के साथ लॉन्गटर्म पाइपलाइन को कम आंका गया है।

ब्रोकरेज ने अगले तीन साल में ऑर्डर बुक में तेज वृद्धि के आधार पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की तुलना में बीईएल (BEL) को पिक किया है।

BEL Q4 FY25 Results

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने मार्च तिमाही में अपने कंसो नेट प्रॉफिट में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो कि पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 2,127 करोड़ रुपये रहा। यह ग्रोथ, रेवेन्यू में वृद्धि के कारण हुई है। परिचालन से कंपनी का कुल राजस्व पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 6.8 प्रतिशत बढ़कर 9,149.6 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के दौरान एबिटा मार्जिन में सुधार के साथ 30.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एबिटा 23.2 प्रतिशत बढ़कर 2,816 करोड़ रुपये हो गया।

एक अन्य ब्रोकरेज Nirmal Bang ने भी बीईएल को अपग्रेड करके 'BUY' रेटिंग दिया है और स्टॉक का वैल्यूएशन हेल्थी ऑर्डर बुक के कारण 42 गुना मार्च 27E ईपीएस पर किया है।

ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 427 रुपये का रखा है।

1 अप्रैल, 2025 तक पीएसयू कंपनी की ऑर्डर बुक ₹71,650 करोड़ थी, जो एक मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन का संकेत देती है। फर्म को अगले साल मार्च या अप्रैल तक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM) के लिए 30,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।

बीईएल ने अपने Capex को भी बढ़ाया है और पिछले वर्ष के लगभग 600 करोड़ रुपये से इस वर्ष 900 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।