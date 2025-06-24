हेयर ऑयल बनाने वाली कंपनी ने किया हैरान, 8 दिन से गिर रहे स्टॉक में अचानक आई तूफानी तेजी

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 1000 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाई, जिससे निवेशकों में नई उम्मीद जागी। इसी तेजी के बीच एक कंपनी का शेयर सबसे ज्यादा फोकस में रहा। ये कंपनी है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। बता दें कि ये कंपनी हेयर ऑयल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए पॉपुलर है।

शेयर में क्यों आई तेजी?

बजाज कंज्यूमर के शेयर बीते आठ कारोबारी सत्रों से लगातार गिर रहे थे। मंगलवार को कंपनी के शेयर सीधे 20% की छलांग के साथ ₹202.55 के स्तर पर पहुंच गया। इस बढ़त से निवेशक और स्टॉक मार्केट एनालिस्ट्स को भी चौंका दिया।

इस तेजी के पीछे बड़ा कारण शेयर का मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम है। आज बीएसई पर 5.32 लाख से ज्यादा शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जबकि पिछले दो हफ्तों में औसतन सिर्फ 30,000 शेयरों का कारोबार हो रहा था। कंपनी का टर्नओवर ₹10.25 करोड़ तक पहुंचा। शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर ₹2,734 करोड़ हो गया।

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार यह उछाल टेक्निकल चार्ट्स में एक मजबूत ब्रेकआउट का संकेत है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट रवि सिंह ने बताया कि बजाज कंज्यूमर का स्टॉक टेक्निकली मजबूत लग रहा है और यह जल्द ही ₹205 के स्तर तक जा सकता है। उन्होंने निवेशकों को ₹188 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है।

एंजेल वन के एनालिस्ट ओशो कृष्णा ने भी कहा कि यह तेजी लंबे समय की गिरावट और शेयर के कंसॉलिडेशन के बाद आई है, जो एक मजबूत ट्रेंड की ओर इशारा करती है।

कंपनी की मौजूदा वित्तीय स्थिति की बात करें तो इसका प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेशियो 20.21 है, जो बताता है कि निवेशकों को कंपनी से अच्छी कमाई की उम्मीद है। प्राइस-टू-बुक (P/B) वैल्यू 3.76, अर्निंग्स पर शेयर (EPS) ₹9.92 और रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 18.61% है।