सामान्य द्वितीय श्रेणी (Second Class) से लेकर एसी क्लास (AC Class) तक की यात्रा अब महंगी होने जा रही है, खासकर लंबी दूरी के सफर करने वालों के लिए।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 24, 2025 14:25 IST
Train Ticket
1 जुलाई से रेलवे का नया किराया टैरिफ लागू होगा.

Train Ticket: भारतीय रेल 1 जुलाई 2025 से नया किराया टैरिफ लागू करने जा रही है, जिससे लाखों यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। सामान्य द्वितीय श्रेणी (Second Class) से लेकर एसी क्लास (AC Class) तक की यात्रा अब महंगी होने जा रही है, खासकर लंबी दूरी के सफर करने वालों के लिए।

रेलवे के अनुसार, सामान्य द्वितीय श्रेणी (Second Class) में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों (Non-AC) के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि एसी क्लास (AC Classes) में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा- इन टिकटों पर प्रति किलोमीटर 2 पैसे अधिक चुकाने होंगे।

हालांकि, सबअर्बन ट्रेनों (जैसे लोकल ट्रेनें) के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही मासिक सीजन टिकट (Monthly Season Ticket) की दरों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे ऑफिस जाने वाले नियमित यात्रियों को राहत मिलेगी।

इसके साथ ही रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। अब तक यात्रियों को यात्रा से चार घंटे पहले ही कन्फर्म सीट की जानकारी मिलती थी, लेकिन अब रेलवे यात्रा से 24 घंटे पहले कन्फर्म सीटों का चार्ट जारी करने की योजना पर काम कर रहा है।

इस सिस्टम का ट्रायल 6 जून से राजस्थान के बीकानेर डिविजन में एक ट्रेन पर शुरू किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक कोई तकनीकी दिक्कत सामने नहीं आई है। अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो इसे देशभर में लागू किया जाएगा।

नए टैरिफ और टिकट बुकिंग प्रणाली का मकसद किराए की स्ट्रक्चर को ज्यादा आसान बनाना और यात्रियों को यात्रा से पहले बेहतर योजना बनाने में मदद देना है। लेकिन इन बदलावों से यात्रियों की लागत में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

Jun 24, 2025