Maruti Suzuki Escudo: Creta और Seltos को टक्कर देने आ रही मारुति की नई SUV, जानें कब होगी लॉन्च

Maruti Suzuki Escudo जल्द भारत में लॉन्च होगी। आइए, आर्टिकल में कार के फीचर्स और इंजन के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 24, 2025 13:34 IST
Maruti Escudo: सांकेतिक तस्वीर

भारतीय कार बाजार में मारुति सुजुकी एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबर है कि कंपनी जल्द ही एक नई SUV लॉन्च करने वाली है। इसका नाम Escudo (Maruti Suzuki Escudo) हो सकता है। यह SUV पहले से जापानी मार्केट में मौजूद है। अब इसे भारत में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल कंपनी ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन बाजार में इसे Y17 कोडनेम दिया गया है।

सम्बंधित ख़बरें

इन कार को मिलेगी टक्कर

Escudo को मारुति की मौजूदा SUV रेंज में Brezza और Grand Vitara के बीच पोजिशन किया जाएगा। यह SUV सीधे Hyundai Creta और Kia Seltos जैसे पॉपुलर मॉडलों को टक्कर देगी। पहले इसे 7-सीटर के रूप में लॉन्च करने की प्लानिंग थी, लेकिन अब कंपनी ने 5-सीटर वर्जन पर ही फोकस किया है। यह मौजूदा डिमांड को देखते हुए बेहतर साबित हो सकता है।

इस नई SUV को Arena डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा, जिससे यह ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सके।

मजबूत प्लेटफॉर्म और बड़ा व्हीलबेस 

Escudo को मारुति के Global C प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जो पहले से Grand Vitara में भी इस्तेमाल हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म की खासियत है इसका लंबा व्हीलबेस से गाड़ी के अंदर ज्यादा जगह मिलती है। उम्मीद की जा रही है कि Escudo में केबिन और बूट स्पेस काफी आरामदायक होगा।

डिजाइन के लिहाज से इसमें कुछ नए एलिमेंट्स जोड़े जा सकते हैं, जो इसे बाकी SUV से अलग पहचान देंगे।

प्रीमियम फीचर्स से होगी लैस (Maruti Suzuki Escudo Features)

हालांकि मारुति ने फीचर्स की लिस्ट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार Escudo में कई हाई-टेक और प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे। इनमें 10 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस (Maruti Suzuki Escudo Engine)

Escudo में तीन इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं। सबसे पहला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन होगा, जो करीब 101.65 hp की पावर और 139 Nm का टॉर्क देगा। दूसरा ऑप्शन CNG वर्जन का होगा, जिसमें 86.79 hp की पावर मिलेगी। तीसरा और सबसे दमदार ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन होगा, जिसकी कुल पावर 113.97 hp तक पहुंच सकती है।

गाड़ी में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और हाइब्रिड मॉडल के लिए e-CVT गियरबॉक्स दिया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें 2WD और 4WD (Suzuki AllGrip) ड्राइविंग ऑप्शन भी मिल सकते हैं।

कब होगी लॉन्च (Maruti Suzuki Escudo Launch Date)

फिलहाल Escudo की लॉन्चिंग डेट पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में बाजार में उतारा जा सकता है। Escudo का मकसद मारुति को मिड-साइज SUV सेगमेंट में और मजबूत करना है, जहां पहले से क्रेटा, सेल्टोस और एलिवेट जैसे धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 24, 2025