पर्सनल फाइनेंसभारतीय रेलवे का बड़ा कदम! अब 24 घंटा पहले तैयार होगा रिजर्वेशन चार्ट - रेल यात्रियों को होगा ये फायदा

भारतीय रेलवे का बड़ा कदम! अब 24 घंटा पहले तैयार होगा रिजर्वेशन चार्ट - रेल यात्रियों को होगा ये फायदा

अगर आपने टिकट बुक किया है और वो वेटिंग में है तो आपको 1 दिन पहले पता चल जाएगा की आपकी सीट कन्फर्म हुई है या नहीं।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 11, 2025 13:37 IST

Reservation Chart New Rule: भारत की लाइफलाइन कही जानें वाले भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने रिजर्वेशन चार्ट को बनाने को लेकर नियम बदल दिए हैं। जी हां, अब रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के डिपार्चर के 4 घंटे पहले नहीं बल्कि 24 घंटे पहले तैयार हो जाएगा।

इसका मतलब अगर आपने टिकट बुक किया है और वो वेटिंग में है तो आपको 1 दिन पहले पता चल जाएगा की आपकी सीट कन्फर्म हुई है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्हाल रेलवे का यह प्लान पायलट प्रोजेक्ट में है यह इसे अभी सिर्फ राजस्थान के बीकानेर जंक्शन पर शुरू किया गया है।

वर्तमान में क्या है रिजर्वेशन चार्ट बनने का नियम?

वर्तमान में भारतीय रेल ट्रेन के ऑरिजन स्टेशन के चलने से 4 घंटे पहले फाइनल रिजर्वेशन चार्ट तैयार करता है। अब इसे बढ़ाकर 24 घंटे करने का प्लान है।

यात्रियों को क्या होगा फायदा?

रेल यात्रियों का सबसे बड़ा फायदा यही होगा की उन्हें अब एक दिन पहले पता लग जाएगा की उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं। 

चूंकि अभी 4 घंटे पहले चार्ट तैयार होता है इसलिए यात्रियों को हमेशा चिंता रहती है कि उनका टिकट कन्फर्म होगा या नहीं। अगर टिकट कन्फर्म नहीं होता तो उसी दिन किसी अन्य ट्रेन में ट्रैवल करना मुश्किल होता है क्योंकि उसी रूट पर अन्य ट्रेन में टिकट मिलना मुश्किल होता है। लिहाजा यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख बदलनी पड़ती है।

लेकिन जब 24 घंटे चार्ट तैयार हो जाएगा तो यात्रियों को 1 दिन पहले ही पता चल जाएगा की उनकी सीट कन्फर्म हुई या नहीं। इसके बाद यात्री किसी अन्य ट्रेन में टिकट ले सकते हैं और अपने निश्चित तारीख पर यात्रा कर सकते हैं। 

फिलहाल चल रहा है पायलट रन 

रिजर्वेशन चार्ट 24 घंटे पहले तैयार किए जाने का ट्रायल फिलहाल राजस्थान के बीकानेर जंक्शन पर चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 जून से ये सिस्टम राजस्थान के बीकानेर डिविजन में शुरू हुआ है जो अभी तक सिर्फ एक ट्रेन तक सीमित है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इसमें कोई समस्या नहीं आई है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मिला था सुझाव

रिजर्वेशन चार्ट को 4 घंटे की बजाए 24 घंटे पहले तैयार किए जाने का सुझाव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) को बीकानेर रेलवे स्टेशन के अधिकारियों बीते 21 मई को दिया था।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 11, 2025