जब भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या रिकरिंग डिपॉजिट (RD) के ब्याज दर को देखते हैं तो उसमें सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा की आखिर बैंक सीनियर सिटीजन को अधिक ब्याज दर क्यों ऑफर करते हैं? चलिए इसका जवाब जानते हैं।

बैंक वरिष्ठ नागरिकों को क्यों देते हैं ज्यादा ब्याज?

1. लंबी अवधि और स्थिरता के लिए

वरिष्ठ नागरिक आमतौर पर लंबी अवधि के FD या RD का विकल्प चुनते हैं क्योंकि वे अपने रिटायरमेंट के साल में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना चाहते हैं जिससे बैंक को लाभ होता है क्योंकि वे इन जमाराशियों का अधिक अवधि के लिए उपयोग कर सकते हैं।

2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा के लिए

वरिष्ठ नागरिक अक्सर रिटायरमेंट के दौरान वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी बचत और निवेश पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। इनकम के स्रोत कम होने और मेडिकल खर्च में वृद्धि के कारण, वे अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने और नियमित इनकम का स्रोत बनाने के लिए FD या RD जैसे कम जोखिम वाले विकल्पों की तलाश करते हैं। बैंक वरिष्ठ नागरिकों को उनकी वित्तीय भलाई का समर्थन करने के तरीके के रूप में ज्याद ब्याज दर प्रदान करते हैं।

3. बचत को प्रोत्साहित करने के लिए

बचत की आदतों को बढ़ावा देने में बैंक अहम भूमिका निभाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ी हुई ब्याज दरें देकर, बैंक वृद्ध व्यक्तियों को अपनी बचत का सही इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे न केवल वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलती है, बल्कि युवा पीढ़ी में भी बचत की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जो इन प्रथाओं का पालन करते हैं।

4. कस्टमर लॉयलटी को मजबूत करने के लिए

वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देना बैंकों के लिए एक अच्छी रणनीति है। उन्हें बेहतर ब्याज दरें प्रदान करके, बैंक ग्राहकों की वफादारी और भरोसा बनाते हैं। बदले में वरिष्ठ नागरिकों बैंक के अन्य प्रोडक्ट और सर्विस जैसे रिटायरमेंट प्लान, बीमा, और बहुत कुछ उसी बैंक से लेना पसंद करते हैं।