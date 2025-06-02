Lowest credit score for personal loan: भारत का पर्सनल लोन बाजार बढ़ रहा है और इस मार्केट में इंस्टेंट लोन ऐप की बढ़ती संख्या के कारण लोगों तक लोन की पहुंच और आसान हो गई है। अब बस कुछ ही क्लिक में अकाउंट में लोन का पैसा आ जाता है।

क्रेडिट स्कोर पर्सनल लोन लोने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। कम क्रेडिट स्कोर वाले कई लोन लेने वाले लोग यह जान ही नहीं पाते की अगर वो लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या उनका लोन स्वीकार होगा या फिर खराब क्रेडिट स्कोर के कारण रिजेक्ट हो जाएगा।

ऐसे में मन में दो सवाल उठता है पहला- क्या आप कम क्रेडिट स्कोर के साथ पर्सनल लोन ले सकते हैं और दूसरा - भारत में पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे कम क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए? चलिए जानते हैं।

पर्सनल लोन के लिए सबसे कम क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए?

भारत में पर्सनल लोन के लिए सबसे कम क्रेडिट स्कोर हर बैंक में अलग-अलग होता है। हालांकि, प्रमुख बैंक आमतौर पर पर्सनल लोन के लिए न्यूनतम या सबसे कम क्रेडिट स्कोर 700 या उससे अधिक होने की जरूरत रखते हैं। बेहतर ऑफर पाने के लिए पर्सनल लोन के लिए आदर्श क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए।

क्या कम क्रेडिट स्कोर के साथ पर्सनल लोन ले सकते हैं?

कुछ बैंकों के लिए पर्सनल लोन के लिए न्यूनतम क्रेडिट स्कोर 700 से कम हो सकता है, लेकिन ऐसे में पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट काफी अधिक हो सकता है।

आपका क्रेडिट स्कोर जितना कम होगा, ब्याज दर उतनी ही अधिक होगी।

ऐसे फाटाफट सुधारें अपना क्रेडिट स्कोर

1. समय पर पेमेंट करें: अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका समय पर अपनी ईएमआई का भुगतान करना है।

2. नए लोन आवेदन को कम करें: यदि आप एक ही बार में कई लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो बैंक आपके क्रेडिट स्कोर के बारे में अलग से हार्ड इक्वायरी करेगा, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है।

3. अपने क्रेडिट स्कोर पर नज़र रखें: अपने क्रेडिट स्कोर को नियमित रूप से चेक करें ताकी यह पता चले की आपको कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी है।

4. क्रेडिट उपयोग को कम रखें: कम क्रेडिट उपयोग रेश्यो बनाए रखने से आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है। अपने उपलब्ध क्रेडिट का 30% से ज़्यादा इस्तेमाल न करें।