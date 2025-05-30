Credit Card: मान लीजिए कि आपने पिछले कुछ सालों में एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाया है और बिना किसी चूक के अपने क्रेडिट कार्ड बिल को समय पर चुकाया है और अब आप एक अन्य क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और सारा प्रोसेस करने यहां तक की वीडियो केवाईसी (KYC) भी कर देते हैं लेकिन फिर भी अंत में आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है।

जी हां, यह चौंकाने वाला है और यह किसी के साथ भी हो सकता है। आप सोचेंगे कि अच्छे क्रेडिट स्कोर के बावजूद मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों रिजेक्ट हो गया चलिए उन कारणों को जानते हैं जिनके वजह से आपके क्रेडिट कार्ड का ऐप्लीकेशन बार-बार रिजेक्ट हो रहा है।

इन कारणों से रिजेक्ट हो सकता है क्रेडिट कार्ड का आवेदन

हर बैंक के पास क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अपने मानदंड होते हैं। मुख्य रूप से, वे क्रेडिट रिपोर्ट के साथ-साथ सैलरी, डेट, आयु, कार्य अनुभव आदि पर विचार करते हैं। यदि आप एक भी मानदंड को पूरा नहीं करते हैं तो क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है।

1.अगर इनकम पर्याप्त न हो

हर बैंक एक न्यूनतम इनकम चाहता है जिसे वे क्रेडिट कार्ड आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित करते हैं। यदि सैलरी, लोन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यह क्रेडिट कार्ड आवेदन को अस्वीकार करने का सीधा कारण होगा। इसके अलावा, यदि इनकम अस्थिर है या बार-बार नौकरी बदलती रहती है, तो बैंक क्रेडिट कार्ड आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

2. अगर बहुत ज्यादा कर्ज हो

बैंक या लेंडर डेट टू इनकम रेश्यो की गणना करते हैं। हाई रेश्यो यह दर्शाता है कि अतिरिक्त कर्ज का बोझ पहले से ही है, और इसे चुकाने के लिए रिपेमेंट क्षमता पर्याप्त नहीं है। इससे क्रेडिट कार्ड आवेदन अस्वीकार हो सकता है।

3. अगर वर्तमान नौकरी में काफी समय नहीं हुआ हो

क्रेडिट कार्ड आवेदन रिजेक्शन के कारणों में से एक वर्तमान रोजगार की छोटी अवधि है। 6 महीने से कम समय तक नौकरी में रहना नुकसान पहुंचा सकता है। क्रेडिट कार्ड आवेदन के रिजेक्शन से बचने के लिए कम से कम 6 महीने से लेकर एक साल तक नौकरी में रहना बेहतर है।

4. अगर पहले से ही बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हों

लेंडर को क्रेडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि आवेदक के पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं। अगर पहले से ही बहुत सारे कार्ड हैं, तो यह दर्शाता है कि आवेदक अपने पैसों का प्रबंधन ठीक से नहीं कर सकते हैं, और इसका नतीजा यह होता है कि क्रेडिट कार्ड आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है।

5. अगर क्रेडिट रिपोर्ट हाल ही में अपडेट नहीं की गई हो

रिकॉर्ड अपडेट करने में कई सप्ताह लग सकते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप धैर्य रखें और लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करने से पहले अपडेट के आने का इंतजार करें।

6. अगर पिछला क्रेडिट कार्ड हाल ही में लिया गया हो

अगर आप बहुत जल्दी दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक को लगेगा की अप्लाई करने वाला ज़्यादा खर्च करता है या पैसों का प्रबंधन नहीं कर सकता और इस वजह से भी आवदेन रिजेक्ट हो सकता है। दो क्रेडिट कार्ड के बीच आदर्श अंतराल कम से कम 6 महीने या उससे ज़्यादा होना चाहिए। समय अंतराल जितना ज़्यादा होगा, नए क्रेडिट कार्ड को मंज़ूरी मिलने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी।

7. अगर ज्यादा क्रेडिट इंक्वायरी आई हो

जितनी बार आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उतनी बार क्रेडिट इंक्वायरी जनरेट होती है और इससे क्रेडिट स्कोर भी कम होता है। ज्यादा इंक्वायरी आने से बैंक को लगता है कि आपकी इनकम स्थाई नहीं है या फिर कम है और आपको जिंदगी लोन पर ही चल रही है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है।

8. अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते वक्त गलतियां हो

अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ गलत जानकारी भर दी जाती है जो बैंक द्वारा वेरिफाइ करने पर मैच नहीं होता है तो इस स्थिति में भी क्रेडिट कार्ड ऐप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है।

