Bank holidays in June 2025: जल्द ही जून 2025 यानी नए महीने की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले की जून का महीना शुरू हो आपको आरबीआई द्वारा घोषित बैंक हॉलीडे के बारे में पता होना चाहिए ताकी आप इस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें।

अगले महीने जून 2025 को दूसरा और चौथा शनिवार और रविवार मिलाकर कुल 12 दिन (1, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 22, 27, 28, 29, 30) बैंक बंद रहेंगे। भारत में क्षेत्रीय और स्थानीय जरूरतों के कारण अलग-अलग राज्यों में छुट्टियां अलग-अलग हो सकती हैं।

चलिए जानते हैं जून 2025 में कब कब और किन-किन शहरों में छुट्टी रहेगी।

1 जून 2025

इस दिन रविवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

6 जून 2025

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के कारण बैंक बंद रहेंगे।

7 जून 2025

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक सिर्फ अहमदाबाद, गंगटोक, ईटानगर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम को छोड़कर देश भर के बैंक बकरीद ईद (ईद-उज़-जुहा) के कारण बंद रहेंगे।

8 जून 2025

इस दिन रविवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

11 जून 2025

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक गंगटोक और शिमला में बैंक संत गुरु कबीर जयंती/गाथा दावा के कारण बंद रहेंगे।

14 जून 2025

महीने के दूसरे शनिवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

15 जून 2025

इस दिन रविवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

22 जून 2025

इस दिन रविवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

27 जून 2025

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक भुवनेश्वर और इंफाल में रथ यात्रा/कांग (रथजात्रा) के कारण बैंक बंद रहेंगे।

28 जून 2025

महीने के चौथे शनिवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

29 जून 2025

इस दिन रविवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

30 जून 2025

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आइजोल में रेमना नि के कारण बैंक बंद रहेंगे।