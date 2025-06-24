scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार27% तक उछले ये 11 पेनी स्टॉक्स, ₹20 से कम दाम वाले शेयरों में हलचल

27% तक उछले ये 11 पेनी स्टॉक्स, ₹20 से कम दाम वाले शेयरों में हलचल

Penny Stock: हम आपको आर्टिकल में कुछ ऐसे छुटकू शेयर के बारे में बताएंगे जिसने एक हफ्ते में 27 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 24, 2025 13:49 IST

शेयर बाजार में जहां बड़े शेयरों में हलचल बनी रहती है, वहीं कई बार सस्ते स्टॉक यानी पेनी स्टॉक (penny stocks) भी निवेशकों को शानदार मुनाफा दे देते हैं। पिछले हफ्ते Sensex करीब 1.6% चढ़ा था। वहीं, बाजार में 11 ऐसे छोटे शेयर थे जिसमें 27% तक की तेजी देखी गई।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इन सभी शेयरों की कीमत ₹20 से कम थी। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप भी ₹1,000 करोड़ से नीचे है। आइए, इस पेनी स्टॉक के बारे में जानते हैं।

Mishtann Foods

पिछले हफ्ते Mishtann Foods ने शानदार रिटर्न दिया। इसका शेयर लगभग 27% चढ़कर ₹7.45 पर पहुंचा। 

Welcure Drugs और UH Zaveri 

Welcure Drugs & Pharmaceuticals और UH Zaveri के शेयरों में भी 27% की तेजी रही। Welcure के शेयर का प्राइस ₹15.14 है। वहीं, UH Zaveri के शेयर का भाव ₹16.07 है।

Sellwin Traders और Variman Global 

Sellwin Traders का शेयर 24% उछलकर ₹5.30 पर पहुंचा। वहीं, Variman Global Enterprises ने 20% की बढ़त के साथ ₹16.77 का स्तर छुआ। 

ये शेयर भी चढ़े

Sylph Technologies, WinPro Industries, और Enbee Trade & Finance जैसे शेयरों में भी अच्छी तेजी देखी गई। Sylph ₹1.25, WinPro ₹3.04 और Enbee ₹0.94 के स्तर तक पहुंचे। इन शेयरों में भी 20 फीसदी की तेजी आई।

Pradhin, Natural Biocon और Sattva Sukun 

Pradhin का शेयर 13% चढ़कर ₹0.35 पर पहुंच गया। Natural Biocon (India) का स्टॉक 12% चढ़ा। वहीं Sattva Sukun Lifecare ने 11% का रिटर्न दिया और शेयर का भाव ₹1.23 तक पहुंच गया।

Excel Realty 

Excel Realty N Infra ने 10% का रिटर्न दिया। इस स्टॉक की कीमत ₹0.86 प्रति शेयर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 24, 2025