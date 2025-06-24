Gold, Silver Price Today: ईरान-इजरायल युद्ध खत्म हुआ तो धड़ाम हुआ सोने और चांदी! चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : इजरायल-ईरान के बीच संघर्ष खत्म होने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। सोने का वायदा कारोबार करीब 2000 रुपये टूटा है तो वहीं चांदी के फ्यूचर ट्रेड में भी करीब 1000 रुपये की गिरावट दर्ज की जा रही है।

इसके अलावा मंगलवार 24 जून 2025 को भी सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।

MCX पर सोने और चांदी का भाव

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 1:14 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.94% या 1928 रुपये गिरकर 97460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.92% या 987 रुपये टूटकर 105772 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

