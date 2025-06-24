scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: ईरान-इजरायल युद्ध खत्म हुआ तो धड़ाम हुआ सोने और चांदी! चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold, Silver Price Today: ईरान-इजरायल युद्ध खत्म हुआ तो धड़ाम हुआ सोने और चांदी! चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 24, 2025 13:26 IST

Gold Silver Rates Today : इजरायल-ईरान के बीच संघर्ष खत्म होने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। सोने का वायदा कारोबार करीब 2000 रुपये टूटा है तो वहीं चांदी के फ्यूचर ट्रेड में भी करीब 1000 रुपये की गिरावट दर्ज की जा रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इसके अलावा मंगलवार 24 जून 2025 को भी सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।

MCX पर सोने और चांदी का भाव

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 1:14 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.94% या 1928 रुपये गिरकर 97460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.92% या 987 रुपये टूटकर 105772 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,701 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,707 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,853 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,749 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,705 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत  1,13,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,862 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,725 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,846 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 24, 2025