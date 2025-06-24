scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsम्यूचुअल फंड₹100 से शुरू करें निवेश, Kotak Mutual Fund ने लॉन्च किया नया इंडेक्स फंड

₹100 से शुरू करें निवेश, Kotak Mutual Fund ने लॉन्च किया नया इंडेक्स फंड

निवेश के लिए कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने दो नए फंड Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund and Kotak Nifty200 Quality 30 ETF लॉन्च किया है। आइए, इस फंड के बारे में जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 24, 2025 15:12 IST
Kotak Mutaul Fund ने लॉन्च किया Kotak Nifty India Tourism Index Fund
Kotak Mutaul Fund ने लॉन्च किया Kotak Nifty India Tourism Index Fund

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (Kotak Mahindra AMC) ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए एक नया फंड लॉन्च किया है। इस फंड का नाम Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund है। इसके साथ ही कंपनी ने Kotak Nifty 200 Quality 30 ETF भी पेश किया है। यह फंड और ETF उन निवेशकों के लिए है जो शेयर बाजार में स्टेबल और भरोसेमंद कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं।

advertisement

कैसे काम करता है ये फंड?

यह फंड Nifty 200 Quality 30 Index को ट्रैक करता है। इस इंडेक्स में निफ्टी 200 की बड़ी कंपनियों में से चुनी गई 30 कंपनियां शामिल हैं। फंड में वहीं कंपनियां शामिल हैं जो क्वालिटी यानी शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। इन कंपनियों का सेलेक्शन पिछले 5 साल के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इन कंपनियों को रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE), डैट-टू-इक्विटी रेशियो और अर्निंग्स पर शेयर (EPS) के आधार पर सेलेक्ट किया गया है।

इस तारीख को बंद होगा फंड

इस फंड की न्यू फंड ऑफर (NFO) 23 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। इसमें निवेश करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2025 है। इस बीच फंड में आसानी से निवेश कर सकते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड का कहना है कि यह स्कीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक शानदार मौका है।

कितना करना होगा निवेश?

अगर आप इस फंड के इंडेक्स वर्जन में निवेश करना चाहते हैं तो ₹100 से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं, ETF वर्जन में निवेश करने के लिए आपको ₹5,000 से शुरुआत करनी होगी। फंड में मैक्सिमम लिमिट नहीं है।

इन निवेशकों को होगा फायदा

यह फंड उन निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो मार्केट की उतार-चढ़ाव से बचते हुए स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं। क्वालिटी कंपनियों में निवेश करने से पोर्टफोलियो अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। इसके साथ ही ETF में निवेश करने वाले निवेशक इसमें शेयर की तरह ट्रेडिंग भी कर सकते हैं।

इस स्कीम की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.kotakmf.com पर जा सकते हैं। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 24, 2025