₹100 से शुरू करें निवेश, Kotak Mutual Fund ने लॉन्च किया नया इंडेक्स फंड

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (Kotak Mahindra AMC) ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए एक नया फंड लॉन्च किया है। इस फंड का नाम Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund है। इसके साथ ही कंपनी ने Kotak Nifty 200 Quality 30 ETF भी पेश किया है। यह फंड और ETF उन निवेशकों के लिए है जो शेयर बाजार में स्टेबल और भरोसेमंद कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं।

कैसे काम करता है ये फंड?

यह फंड Nifty 200 Quality 30 Index को ट्रैक करता है। इस इंडेक्स में निफ्टी 200 की बड़ी कंपनियों में से चुनी गई 30 कंपनियां शामिल हैं। फंड में वहीं कंपनियां शामिल हैं जो क्वालिटी यानी शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। इन कंपनियों का सेलेक्शन पिछले 5 साल के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इन कंपनियों को रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE), डैट-टू-इक्विटी रेशियो और अर्निंग्स पर शेयर (EPS) के आधार पर सेलेक्ट किया गया है।

इस तारीख को बंद होगा फंड

इस फंड की न्यू फंड ऑफर (NFO) 23 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। इसमें निवेश करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2025 है। इस बीच फंड में आसानी से निवेश कर सकते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड का कहना है कि यह स्कीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक शानदार मौका है।

कितना करना होगा निवेश?

अगर आप इस फंड के इंडेक्स वर्जन में निवेश करना चाहते हैं तो ₹100 से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं, ETF वर्जन में निवेश करने के लिए आपको ₹5,000 से शुरुआत करनी होगी। फंड में मैक्सिमम लिमिट नहीं है।

इन निवेशकों को होगा फायदा

यह फंड उन निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो मार्केट की उतार-चढ़ाव से बचते हुए स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं। क्वालिटी कंपनियों में निवेश करने से पोर्टफोलियो अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। इसके साथ ही ETF में निवेश करने वाले निवेशक इसमें शेयर की तरह ट्रेडिंग भी कर सकते हैं।

इस स्कीम की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.kotakmf.com पर जा सकते हैं।