Air India News: एयर इंडिया की मुश्किलें कब होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एयरलाइन से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे यात्रियों का भरोसा लगातार एयर इंडिया से उठ रहा है। अब हालिया मामले को ही देख लीजिए।

एयर इंडिया की लंदन से मुंबई आ रही फ्लाइट AI-130 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उड़ान के दौरान कम से कम दो क्रू मेंबर और पांच यात्रियों को चक्कर आने की शिकायत हुई। एयरलाइन के प्रवक्ता ने यह जानकारी शेयर की है।

advertisement

इन शिकायतों के बावजूद, बोइंग 777 विमान ने अपनी यात्रा पूरी की और मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की, जहां पहले से मेडिकल टीमें तैनात थी। लैंडिंग के बाद, दो यात्रियों और दो केबिन क्रू सदस्यों को अस्वस्थ महसूस होने पर आगे की जांच के लिए मेडिकल रूम में ले जाया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई।

एयर इंडिया ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और नागरिक उड्डयन नियामक को सूचित भी कर दिया गया है। हालांकि, अभी तक घटना के पीछे की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यात्रियों को सांस में तकलीफ, चक्कर और मिचली आने का कारण केबिन में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जो हो सकता है कि डिकंप्रेशन या केबिन प्रेशर में धीरे-धीरे आई कमी की वजह से हुआ हो।

वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में वरिष्ठ एयरलाइन अधिकारी ने फूड पॉइजनिंग को संभावित कारण बताया गया है। हालांकि, अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि विमान के पायलट, जिन्हें यात्रियों के बाद वही भोजन परोसा गया था, ने किसी भी तरह की परेशानी की शिकायत नहीं की।

फिलहाल एयर इंडिया इस घटना की डिटेल जांच कर रही है। यह मामला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब यात्रियों की सुरक्षा और विमान संचालन मानकों को लेकर सख्त निगरानी जारी है।